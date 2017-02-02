ترامب يزور ديلاوير لتقديم العزاء في جندي أمريكي قُتل باليمن

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، بزيارة لم يعلن عنها مسبقا، الأربعاء، لقاعدة دوفر الجوية في ديلاوير، لتقديم العزاء في جندي من القوات الخاصة الأمريكية قتل في اليمن.

حيث لقي الجندي الأمريكي وليام "رايان" أوينز حتفه في الغارة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمحافظة البيضاء اليمنية.

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