رئيس تحرير صحيفة يمنية : معارك الساحل الغربي بتعز ستنتهي بانفصال الجنوب وبقاء الشمال بلا اي شرعيات وبلا أي اعتراف خارجي
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قال رئيس تحرير صحيفة الاولى اليمنية ان المعارك التي تقودها قوات جنوبية بمنطقة المخا الساحلية بمحافظة تعز اليمنية هدفها الانتهاء من مسلسل فصل الشمال عن الجنوب .
وقال محمد عايش في تحليل سياسي له حول التطورات العسكرية في هذه المنطقة ان التحالف العربي قرر اللجوء إلى الخطة ب وهي فصل الجنوب عن الشمال وابقاء الشمال منطقة محاصرة بسبب عدم قدرة القوات الموالية للشرعية في مناطق الشمال تحقيق أي تقدم .
وقال عايش على صفحته بالفيس بوك :"تبدو المحاولة المستميتة للسعودية لاجتياح الساحل الغربي أوضح مُرجِّحٍ حتى الآن لسيناريو فصل الجنوب عن الشمال، في حال فشل اجتياح الشمال.
وتابع قائلا :" دخلت السعودية، وتحالفها، الحرب دون أية خطة بديلة في حال فشلت الخطة الرئيسية وهي السيطرة على صنعاء وكامل البلاد، واجتثاث الحوثيين وصالح وكامل المعسكر المناوئ.
ولكن الخطة "ب" يبدو أنها قد تخلقت، أو تتخلق الآن، في غمرة الفشل: فصل الجنوب، ولكن بحيث تمتد سيادة الدولة الانفصالية إلى باب المندب، ولذلك يُقدم العدوان معركة الساحل كمعركة "جنوبية"، من حيث أن كل المقاتلين فيها جنوبيون، قياداتٍ وجنوداً.
فصل الجنوب ليس هدفاً بحد ذاته، الهدف هو فصل الجنوب لتدمير الشمال.
فالمطلوب، مع وصول الفشل في اجتياح الشمال إلى مستويات شبه مؤكدة، أن يُترك هذا الشمال كسجن كبير، محاصرٍ، بلا سيادة جوية وبحرية، وبلا أية إمكانيات لنهوض دولة.
لهذا يجري، وبشكلٍ ممنهج، نقل كل "الشرعيات" إلى عدن، من المطار إلى البنك المركزي إلى مجلس النواب، كي يصبح ما تبقى من الشمال بلا أية شرعيات وبلا أي اعتراف خارجي.
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