بدأ جماعة الحوثي في اليمن خلال الأيام الماضية إجراءات مقاضاة طاقم احد ابرز المسلسلات اليمنية الرمضانية الشهيرة .

وبحسب وثائق تم نشرها فقد وجهت نيابة الصحافة والمطبوعات في صنعاء عدد من الاتهامات لطاقم المسلسل بينها انهم قدموا وظيفة الضباط في وزارة الداخلية اليمنية بشكل غير لائق .

وتأتي هذه الاتهامات في حين لم يعد في العاصمة اليمنية صنعاء أي تواجد لاي هيئات دولية مثل السفارات والمنظمات والقنوات الفضائية والصحف الأهلية والمستقلة والتي اغلقت ابوابها بسبب الكم الهائل من المضايقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي .

ومنذ 7 اعوام مضت تابع اليمنيون بشغف مسلسل همي همك الذي حقق نجاح منقطع النظير .

ومن شأن هذه الاجراءات ان تعزز حالة الاحباط لدى قطاع واسع من اليمنيين تجاه جماعة الحوثي التي اسقطت الدولة اليمنية وعبثت بكافة الوزارات وبينها وزارة الداخلية نفسها .

المزيد في أخبار وتقارير طاقم مسلسل همي همك في خطر بدأ جماعة الحوثي في اليمن خلال الأيام الماضية إجراءات مقاضاة طاقم احد ابرز المسلسلات اليمنية الرمضانية الشهيرة . وبحسب وثائق تم نشرها فقد وجهت نيابة الصحافة محكمة بصنعاء تلغي قرارات أصدرها محمد علي الحوثي الغت محكمة ادارية بالعاصمة اليمنية صنعاء قرار تعيين اصدره ماكان يعرف برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الأمر الذي قد يدشن حركة الغاء لكافة القرارات التي مقاتلون جنوبيون: علي محسن الأحمر يمارس ضغوط ضدنا بهدف تسليم جبهة البقع قال مقاتلون جنوبيون ان اللواء علي محسن الاحمر يمارس ضغوط ضدهم في جبهة البقع بهدف اجبارهم على التخلي عن الجبهة وتسليمها لقيادات موالية له . ويقاتل المئات من افراد