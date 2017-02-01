محكمة بصنعاء تلغي قرارات أصدرها محمد علي الحوثي
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:14 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
الغت محكمة ادارية بالعاصمة اليمنية صنعاء قرار تعيين اصدره ماكان يعرف برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الأمر الذي قد يدشن حركة الغاء لكافة القرارات التي اصدرتها اللجنة خلال عامين .
والقرار الملغى هو قرار تعيين العقيد هاجس صالح طحوس الجماعي مديرا عاما لكلية الشرطة في صنعاء .
وعين الجماعي في يوليو من العام 2017 .
وصدر حكم الالغاء من المحكمة الادارية في صنعاء والتي يرأسها القاضي حسين عبدالقادر الجنيد .
ومن شأن هذا الالغاء ان يدشن حركة قضائية قد تنتهي بابطال كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة الثورية .
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