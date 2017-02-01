رابطة التجار والملاك اليمنية تدعو اليمنيين للتظاهر غدا في جميع الولايات الأمريكية ضد قرار "ترامب"
من الارشيف
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:03 مساءً
عدن الغد/ خاص:
عدن الغد/ خاص:
دعت رابطة التجار وملاك المحلات اليمنيين اليوم –الأربعاء- اليمنيين المقيمين في أمريكا إلى التظاهر والإضراب ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أصدر قانوناً يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى أراضي الولايات المتحدة، من بينها اليمن.
وطالبت الرابطة جميع اليمنيين إلى التضامن مع العالقين في المطارات بشتى دول العالم، للضغط على السلطات الأمريكية بالسماح لهم بدخول الولايات المتحدة.
ودعت النقابة إلى إغلاق المحلات التجارية غداً الخميس من الساعة 2 ظهراً، حتى الـ8 مساءً.
كما طالبت من الرعايا اليمنيين في جميع الولايات الأمريكية، وقف العمل بسيارات الأجرة والليموزين خلال الفترة نفسها، والانخراط في المظاهرات التي ستُقام في بارهول ببروكلين من الساعة 4 عصراً حتى السابعة مساءً.
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