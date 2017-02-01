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سياسي جنوبي يناشد الرئيس هادي سرعة انقاذ التدخل لإنقاذ ابين

الأربعاء 01 فبراير 2017 06:00 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

ناشد السياسي الجنوبي خالد العبد الشعوي الرئيس هادي بالتدخل لإنقاذ ابين من السقوط في اتون الفوضى، في اعقاب انسحاب قوات الحزام الأمني من جبل يسوف شرق لودر احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم.

 وقال العبد في تصريح ل"عدن الغد" إن ابين مرشحة للسقوط مر خرى في اتون الفوضى، وان عناصرا خارجة عن النظام والقانون تريد ان تعيث في ابين فسادا".

وطالب العبد أبناء ابين بالوقوف صف واحد والتصدي لكل من يحاول زعزعة امن واستقرار لودر.

 وقال " نؤكد للرئيس هادي ان اسقاط أبين في أتون الفوضى سوف يتسبب في ارباك شديد لحكومته".


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