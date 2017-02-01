فضيحة المنح الدراسية في مصر لأبناء وزراء ومسؤولين ومشائخ

كشفت وثائق تؤكد على فساد ما يتعلق بابتعاث الطلاب اليمنيين للدراسة في جمهورية مصر العربية، وتظهر عدد من الوثائق ابتعاث طلاب محسوبين على مسؤولين في الحكومة الشرعية دون غيرهم إلى مصر.

ووفقا للوثائق فإن رئيس الحكومة، وجه بابتعاث عدد من الطلاب المحسوبين على أبناء الوزراء والمسئولين والمشائخ والدبلوماسيين والتجار للدراسة في مصر، وباعتماد أيضاً من السفير اليمني في القاهرة.

وفيما يلي قائمة ببعض أسماء من تم منحهم وإرسالهم للدراسة في مصر من أبناء الوزراء والمسؤولين وغيرهم، وهم:

- ابنتا وابن شقيق الوزير في الحكومة هبة الله شريم.

_ ابن السفير السابق في القاهره محمد الهيصمي.

- ابن وابنة الشيخ والبرلماني جعبل طعيمان (الابن ماجستير والأبنة بكالوريوس).

- ابنة الشيخ والبرلماني عبدربه القاضي.

- ابنة ملحق المغتربين في مصر "ابراهيم الجهمي".

- شقيق غمدان الشريف السكرتير الصحفي لبن دغر.

- حفيد وزير الدفاع السابق علي عليوه.

- ابنة مساعد الملحق العسكري في مصر مبارك مساعد حسين.

- ابنة الموظف بالسفارة، وشقيق وزير النقل السابق أوسان باذيب.

- ابنة السكرتير الخاص لباسندوه علي سيف النعيمي.

كما تظهر الوثائق بعض الاسماء من أبناء تجار مقربين من مسؤولين حكوميين، وأسماء من أبناء المسؤولين لم تخضع للمفاضلة، بل ان أحدهم لم يرسل ملفه حتى الأنـ بالإضافة إلى أسماء لا تنطبق عليهم شروط المنحة.

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