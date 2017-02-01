سياسي جنوبي يحذر من إقامة منطقة آمنة في اليمن

حذر سياسي جنوبي من مخطط اقامة آمنة في اليمن مؤكدا ان مشروع اقامة المناطق الحرة مخطط استعماري هدفه ايجاد كنتونات خارطة عن سيطرة البلدان العربية .

وقل السياسي والكاتب الجنوبي عبيد البري ان دعم فكرة مناطق امنة يمنح القوى الاستعمارية فرص التحكم بهذه المناطق واعادة تشكيل خارطة الاوطان العربية .

واضاف قائلا :" مناطق عربية آمنة .. وما أدراك ما المناطق الآمنة في نظر الدول النافذة !!.

إنها تقسيم وإعادة تقاسُم المناطق العربية ، في الدول التي تشتعل فيها الحروب حالياً ، بين قوى النفوذ الدولي في العالم العربي ..

فقد تبدأ كل دولة نافذة بالسيطرة العسكرية على منطقة معينة في إطار قطر عربي معين - بعد الإتفاق بين الدول ذات النفوذ - بذريعة حماية النازحين واللاجئين في تلك المنطقة ، ثم تقيم كل دولة نظام الوصاية السياسية على سكان تلك المنطقة المحمية عسكرياً ، وأخيراً قد تتحول المنطقة المحمية من نظام الوصاية إلى مستعمرة تابعة للدولة الوصية عليها .

ونجاح هذا السيناريو مرهون باستمرار تشتت الشعوب العربية المعنية بحماية أوطانها بما يحمله مفهومَي الوطن ، على الصعيد القطري وعلى الصعيد القومي العربي .

المزيد في أخبار وتقارير روسيا تجدد دعمها للسلطة الشرعية في اليمن أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم –الأربعاء- دعم بلاده للسلطات الشرعية في اليمن، والحل السلمي للأزمة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية اليمني، التحالف العربي: منظومة "باتريوت" السعودية أسقطت 13 صاروخاً حوثياً خلال 20 شهراً أظهرت بيانات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن مليشيا "الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، أطلقت 13 صاروخاً باليستياً باتجاه أراضي المملكة العربية عسكريون جنوبيون: الشرعية تقوم بإذلالنا (مصور) قال عسكريون جنوبيون إن الحكومة الشرعية تقوم بإذلالهم في اعقاب مماطلتها في طرف رواتبهم لشهر نوفمبر من العام الماضي. ومنذ نحو أسبوعين يرابط المئات من الجنود