سياسي جنوبي يحذر من إقامة منطقة آمنة في اليمن
عدن ((عدن الغد)) خاص:
حذر سياسي جنوبي من مخطط اقامة آمنة في اليمن مؤكدا ان مشروع اقامة المناطق الحرة مخطط استعماري هدفه ايجاد كنتونات خارطة عن سيطرة البلدان العربية .
وقل السياسي والكاتب الجنوبي عبيد البري ان دعم فكرة مناطق امنة يمنح القوى الاستعمارية فرص التحكم بهذه المناطق واعادة تشكيل خارطة الاوطان العربية .
واضاف قائلا :" مناطق عربية آمنة .. وما أدراك ما المناطق الآمنة في نظر الدول النافذة !!.
إنها تقسيم وإعادة تقاسُم المناطق العربية ، في الدول التي تشتعل فيها الحروب حالياً ، بين قوى النفوذ الدولي في العالم العربي ..
فقد تبدأ كل دولة نافذة بالسيطرة العسكرية على منطقة معينة في إطار قطر عربي معين - بعد الإتفاق بين الدول ذات النفوذ - بذريعة حماية النازحين واللاجئين في تلك المنطقة ، ثم تقيم كل دولة نظام الوصاية السياسية على سكان تلك المنطقة المحمية عسكرياً ، وأخيراً قد تتحول المنطقة المحمية من نظام الوصاية إلى مستعمرة تابعة للدولة الوصية عليها .
ونجاح هذا السيناريو مرهون باستمرار تشتت الشعوب العربية المعنية بحماية أوطانها بما يحمله مفهومَي الوطن ، على الصعيد القطري وعلى الصعيد القومي العربي .
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