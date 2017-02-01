السفير باحبيب: طلاب اليمن في تونس يعانون ظروف صعبة بسبب عدم وصول مستحقاتهم

عبر سفير اليمن لدى تونس السفير عبدالناصر باحبيب، عن وقوفه مع مطالب الطلاب المبتعثين المشروعة، لافتاً إلى أن السفارة وبإشراف شخصي منه، لم ولن تدخر جهداً في متابعة كل الجهات المعنية حتى ينالوا حقوقهم.

وقال السفير باحبيب، "قلوبنا مفتوحة للجميع"، مطالباً الطلاب بالمحافظة على روح الأخوة وعلى سلميّة وحضارية مطالبتهم بحقوقهم.

وجدد باحبيب، مطالبته للحكومة بسرعة صرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في تونس.

وأوضح السفير باحبيب في مذكرة رسمية رفعها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، بأن الطلاب يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب عدم وصول مستحقاتهم.

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