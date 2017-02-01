المخلافي يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع باليمن

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية لحل الأزمة ووقف الحرب والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها.



وخلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للمنتدى العربي الروسي على المستوى الوزاري المنعقدة في ابوظبي ، حمل المخلافي الوزير الروسي نقل تحيات فخامة رئيس الجمهورية الى نظيره الروسي.



وعبر المخلافي عن تقدير اليمن لجهود الحكومة الروسية ومساعدتها في طباعة العملية اليمنية كخطوة هامة من أجل معالجة الأوضاع المستفحلة الناجمة عن ما قام به الانقلابيون من إهدار وعبث بأموال الدولة واحتياطاتها النقدية وتخفيف معاناة الشعب جراء تلك الممارسات.



وجدد التأكيد على الموقف الثابت للحكومة الشرعية المتمسك بخيار السلام والحل السياسي السلمي القائم على المرجعيات التي ارتكزت عليها المشاورات منذ انطلاقتها ، ودعمها لجهود المبعوث الاممي الى اليمن.



من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعلى وحدة اليمن وسيادتها واستقلالها واستقرارها ودعم تطلعات الشعب اليمني، معربا عن الحاجة إلى تسوية سياسية للأزمة تستعاد بموجبها الدولة.



حضر اللقاء مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري وسفير اليمن لدى ابوظبي فهد المنهالي و رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير أحمد ناجي.



فيما حضره عن الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف والسفير الروسي لدى الامارات الكسندر ايفيموف و رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيرجي فيرشينين و رئيس دائرة الإعلام ماريا زاخروفا و رئيس دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية أولياء ستيبانوف و رئيس مكتب وزير الخارجية سيرجي بوتين.

المزيد في أخبار وتقارير عسيري: استهداف الفرقاطة السعودية مؤشر خطير وصف مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، انطلاق الهجمات من ميناء الحديدة واستهداف الفرقاطة السعودية، بأنه "عمل الشيخ طارق الفضلي يقدم مباردة لإنهاء الحرب في اليمن ويعلن أحمد علي عبدالله صالح رئيساً لليمن طالب الزعيم القبلي طارق الفضلي في مبادرة تقدم بها لإنهاء الحرب في اليمن، مطالباً فيها بتنصيب أحمد علي عبدالله صالح، رئيساً لليمن. وجاء في المبادرة التي تقدم بها منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يدعو أطراف النزاع لاحترام التزاماتها دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الأربعاء، كافة أطراف النزاع في اليمن إلى "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني". وحث ماكغولدريك،