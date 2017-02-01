احتجاز وإجبار شابين يمنيين بالتنازل عن "الجرين كارد" في مطار أمريكي

قالت صحيفة "الجارديان"، إن ضباط الهجرة الأمريكيين أجبروا شقيقين يمنيين على أن يوقعوا على تنازل عن "الجريد كارد" الخاص بهما بعد وصولهما لمطار "دالاس" في ولاية فيرجينيا، بحسب قضية رفعها محامون أمريكيون بالنيابة عنهما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، إن الضباط أرغما الشقيقين على العودة إلى البلد التي أتوا منها، وهي إثيوبيا، بعد ساعات قليلة من توقيع ترامب على القرار التنفيذي بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، ومنها اليمن.

وتم تقييد طارق عزيز 21 عاما، وعمار عزيز 19 عاما، واحتجازهما وإجبارهما على التوقيع على أوراق لم يقرأها أو يفهماها يوم السبت الماضي.

زكان الشقيقان متوجهات لولاية متشيجان حيث يقيم أباهما الحاصل على الجنسية الأمريكية.

وحصل الاثنان على "الجرين كارد" فى السفارة الأمريكية في جيبوتي، حيث فر الكثير من اليمنيين من المعارك الدائرة في بلادهم. وهدد الضباط الشقيقين بأنهما سيمنعا من دخول الولايات المتحدة لخمس سنوات إذا لم يوقعا على التنازل، وهو ما لم يكن حقيقيا أو قانونيا.

وبحسب زعم القضية المرفوعة، تم إجبار 60 شخصا على التوقيع على تنازل عن "الجرين كارد" أثناء احتجاز عشرات المسافرين في المطارات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال محامو الشابين للجارديان إنهما في مطار أديس أبابا ولا يعرفان ما عليهما فعله، وإنه لم يسمح لهما باستشارات قانونية فى مطار دالس، وإن التوقيع لم يحدث بشكل طوعي.

المزيد في أخبار وتقارير عسيري: استهداف الفرقاطة السعودية مؤشر خطير وصف مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، انطلاق الهجمات من ميناء الحديدة واستهداف الفرقاطة السعودية، بأنه "عمل الشيخ طارق الفضلي يقدم مباردة لإنهاء الحرب في اليمن ويعلن أحمد علي عبدالله صالح رئيساً لليمن طالب الزعيم القبلي طارق الفضلي في مبادرة تقدم بها لإنهاء الحرب في اليمن، مطالباً فيها بتنصيب أحمد علي عبدالله صالح، رئيساً لليمن. وجاء في المبادرة التي تقدم بها منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يدعو أطراف النزاع لاحترام التزاماتها دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الأربعاء، كافة أطراف النزاع في اليمن إلى "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني". وحث ماكغولدريك،