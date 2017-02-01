السفارة اليمنية بالرياض تطالب الخارجية السعودية بالتحقيق مع قيادي مدرج على قائمة (الإرهاب العالمية)
الأربعاء 01 فبراير 2017 01:05 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
طالبت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض السلطات السعودية بالتحقيق مع قيادي اخواني يقيم في المملكة العربية السعودية وتدرجه الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الشخصيات الارهابية حول العالم .
وتضمن المذكرة طلبا للسلطات بالتحقيق في القضية التي رفعها الصحفي اليمني سام الغباري ضد القيادي الاخواني الحسن ابكر .
وتتضمن المذكرة أيضا بان الحسن ابكر اتهم الغباري بابتزازه ماليا وهو مالم يتمكن ابكر من تأكيده حتى اليوم باي ادلة قاطعة .
وبدأت المشكلة قبل حوالي شهر حينما نشر الغباري مقالا انتقد فيه قيادات اخوانية بينها الحسن ابكر الذي رد متهما الغباري بانه طلب منه دفع اموال .
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