السفارة اليمنية بالرياض تطالب الخارجية السعودية بالتحقيق مع قيادي مدرج على قائمة (الإرهاب العالمية)

طالبت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض السلطات السعودية بالتحقيق مع قيادي اخواني يقيم في المملكة العربية السعودية وتدرجه الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الشخصيات الارهابية حول العالم .

وتضمن المذكرة طلبا للسلطات بالتحقيق في القضية التي رفعها الصحفي اليمني سام الغباري ضد القيادي الاخواني الحسن ابكر .

وتتضمن المذكرة أيضا بان الحسن ابكر اتهم الغباري بابتزازه ماليا وهو مالم يتمكن ابكر من تأكيده حتى اليوم باي ادلة قاطعة .

وبدأت المشكلة قبل حوالي شهر حينما نشر الغباري مقالا انتقد فيه قيادات اخوانية بينها الحسن ابكر الذي رد متهما الغباري بانه طلب منه دفع اموال .

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