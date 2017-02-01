من هو الضابط الامريكي الذي قتل بعملية الإنزال في البيضاء
الأربعاء 01 فبراير 2017 12:37 مساءً
واشنطن (عدن الغد) خاص:
واشنطن (عدن الغد) خاص:
كشفت وكالة الأسوشيتد برس هوية ضابط المارينز الأمريكي الذي لقي حتفه خلال الإنزال الجوي الذي نفذته وحدات أمريكية خاصة في بلدة قيفة، بمدينة رداع، في محافظة البيضاء, وسط اليمن.
وقالت الوكالة في تقرير لها أن الضابط الأمريكي من مدينة بيوريا بمقاطعة بيوريا في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة ويدعى ويليام ريان توفي أثر إصابته خلال العملية.
وأشارت الوكالة إلى أن ويليام رئيس فرقة عمليات خاصة في سلاح البحرية الأمريكي "المارينز".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت يوم الأحد الماضي إن جنديا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على مقر لتنظيم القاعدة في اليمن فجر الاحد الماضي.
وأسفر الانزال الجوي الأمريكي، في منطقة قيفة القبلية برداع عن مقتل أكثر من 50 شخص، بينهم 17 من المدنيين.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها