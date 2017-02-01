قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الإنقلابية في معارك بكرش
الأربعاء 01 فبراير 2017 12:17 مساءً
كرش((عدن الغد)) اكرم العزبي:
كرش((عدن الغد)) اكرم العزبي:
بعد توقف لما يقارب أسبوعين كاملين تجددت اليوم المعارك وبشكل عنيف صاحبها قصف مدفعي مكثف لسلاح المقاومة الجنوبية والجيش الوطني خلف عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإنقلابية.
وبحسب القيادي الميداني في المقاومة الجنوبية حبيب احمد سالم الذي أفاد لـ عدن الغد: أن ستة عناصر في صفوف المليشيات لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر جراء القصف المدفعي المكثف الذي شنه سلاح المقاومة والجيش الوطني على أماكن تمركز المليشيات في المحور الغربي لبلدة كرش وفي مواقع خزيجة وباصهيب وقمعة الصرور والشريجة .
وأضاف حبيب : أن اللواء فضل حسن محمد قائد المنطقة الرابعة يشرف على سير المعارك والتي تهدف إلى استعادة بعض المواقع التي سقطت بأيدي المليشيات في الأسابيع الماضية.
يذكر أن المعارك ماتزال مستمرة وبشكل عنيف حتى لحظة كتابة هذا الخبر .
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