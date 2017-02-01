جامعة صنعاء ترسل كشوفات موظفيها إلى الحكومة الشرعية في عدن

قال مصدر مطلع بالحكومة اليمنية الشرعية بعدن أن جامعة صنعاء أرسلت كشوفات موظفيها وفقاً لشهر ديسمبر 2014.

وأكد المصدر أن الجامعة أرسلت كشوفات الأكاديميين ومساعديهم والموظفين إلى الحكومة في عدن بناءاً على طلب الحكومة اليمنية الرامية إلى صرف المرتبات المتوقفة منذ ستة أشهر متوالية.

يأتي هذا بعد مماطلة الحوثيين في صرف مرتبات منتسبي الجامعة الأمر الذي تسبب في إعلان نقابة أعضاء هيئة التدريس الإضراب الشامل عن التدريس والإمتحانات.

وكانت الحكومة الشرعية قد وجّهت القائمين على المؤسسات في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون بإرسال كشوفات موظفيها وفقاً لشهر ديسمبر 2014 ليتم الصرف على ضوؤها.

وصرفت الحكومة الشرعية مرتبات موظفي التربية في صنعاء الأسبوع الماضي بعد إرسال كشوفات موظفيها قبل أن يتم تحويل مرتباتهم عبر " مصرف الكريمي ".

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