أطباء وممرضون في مستشفى الصداقة يهددون بالأضراب
مستشفى الصداقة بعدن
الأربعاء 01 فبراير 2017 11:24 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
هدد أطباء وممرضون في مستشفى الصداقة بعدن بتنفيذ اضراب عام في المستشفى احتجاجا على ما قال انه عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية خلال عملهم في مكافحة داء الكوليرا الذي انتشر في عدن أواخر العام الماضي.
- وقال أطباء وممرضون في اتصالات مع عدن الغد " انه تم تشكيل فريقا من اطباء وممرضين وصيادلة في مكافحة داء الكوليرا الذي انتشر في عدن، وقدم الفريق جهودا جبارة في مكافحة الداء، لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية التي وعدت بها منظمة اليونسف".
وقالوا ان مستشفى الصداقة يشهد تدهورا كبيرا في مختلف الجوانب وهناك اهمال كبير يتعرض له المستشفى المهدد بالاغلاق.
وناشد الأطباء وزير الصحة والسكان ومدير مكتب الصحة في عدن التدخل وإنقاذ المستشفى وصرف مستحقات الأطباء والممرضين.
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