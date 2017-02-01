شيخ من حاشد يتساءل : أين سيسبح الحوثيون إذا سقطت (الحديدة)؟
الأربعاء 01 فبراير 2017 09:31 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
طرح شيخ قبلي بارز من منطقة حاشد بشمال اليمن سؤال طريفا على صفحته بالفيس بوك .
ونال السؤال اهتمام ومتابعة كثيرين .
وقال الشيخ الشيخ امين عاطف على صحفته بالفيس بوك متسائلا عن المكان الذي يمكن للحوثيون السباحة فيه في حال ماخسروا محافظة الحديدة التي تقترب قوات الجيش والمقاومة الجنوبية منها .
وسيطر الحوثيون مطلع الحرب على غالبية السواحل اليمنية قبل يتقلص نفوذهم عقب عامين من بدء الحرب إلى ميناء واحد فقط هو ميناء الحديدة .
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