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شيخ من حاشد يتساءل : أين سيسبح الحوثيون إذا سقطت (الحديدة)؟

الأربعاء 01 فبراير 2017 09:31 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

طرح شيخ قبلي بارز من منطقة حاشد بشمال اليمن سؤال طريفا على صفحته بالفيس بوك .

ونال السؤال اهتمام ومتابعة كثيرين .

وقال الشيخ الشيخ امين عاطف على صحفته بالفيس بوك متسائلا عن المكان الذي يمكن للحوثيون السباحة فيه في حال ماخسروا محافظة الحديدة التي تقترب قوات الجيش والمقاومة الجنوبية منها .

وسيطر الحوثيون مطلع الحرب على غالبية السواحل اليمنية قبل يتقلص نفوذهم عقب عامين من بدء الحرب إلى ميناء واحد فقط هو ميناء الحديدة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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