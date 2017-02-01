شيخ من حاشد يتساءل : أين سيسبح الحوثيون إذا سقطت (الحديدة)؟

طرح شيخ قبلي بارز من منطقة حاشد بشمال اليمن سؤال طريفا على صفحته بالفيس بوك .

ونال السؤال اهتمام ومتابعة كثيرين .

وقال الشيخ الشيخ امين عاطف على صحفته بالفيس بوك متسائلا عن المكان الذي يمكن للحوثيون السباحة فيه في حال ماخسروا محافظة الحديدة التي تقترب قوات الجيش والمقاومة الجنوبية منها .

وسيطر الحوثيون مطلع الحرب على غالبية السواحل اليمنية قبل يتقلص نفوذهم عقب عامين من بدء الحرب إلى ميناء واحد فقط هو ميناء الحديدة .