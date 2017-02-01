حزب الإصلاح : الهجوم الأمريكي بقيفة انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية

دان حزب التجمع اليمني للإصلاح الهجوم الأمريكي الاخير الذي استهدف منطقة قيفة برداع والذي أسفر عن مقتل 41 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة واصفا ماحدث بأنه خرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية وانتهاكا للسيادة الوطنية.

وجاء ذلك في بيان سياسي اصدرته الامانة للحزب حول هذا الهجوم وتلقت "عدن الغد" نسخة منه :

وقال البيان انه :" وبالإشارة إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة يكلا بقيفة رداع محافظة البيضاء أكدت الأمانة العامة للاصلاح بأن السلطة الشرعية في اليمن مع كافة القوى السياسية تجدد دائما التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإرهاب وأدواته، وما فتئت تكافحه عمليا بكافة الوسائل الفكرية والعملية..

واعتبرت أي تدخل خارج إطار الشرعية يعد انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية. كما أن مثل هذا العمل يجعل المساحة التي تفصل بين الارهاب وبين مثل هذه الممارسات معدومة.

وأكد الإصلاح بأن مكافحة الارهاب مهمة الدولة اليمنية وأن القضاء اليمني هو المختص الوحيد في البت في قضايا الإرهاب.

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