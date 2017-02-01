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حزب الإصلاح : الهجوم الأمريكي بقيفة انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية

الأربعاء 01 فبراير 2017 09:21 صباحاً
تعز ((عدن الغد)) خاص:

دان حزب التجمع اليمني للإصلاح الهجوم الأمريكي الاخير الذي استهدف منطقة قيفة برداع والذي أسفر عن مقتل 41 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة واصفا ماحدث بأنه خرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية وانتهاكا للسيادة الوطنية.

وجاء ذلك في بيان سياسي اصدرته الامانة للحزب حول هذا الهجوم وتلقت "عدن الغد" نسخة منه :

 وقال البيان انه :" وبالإشارة إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة يكلا بقيفة رداع محافظة البيضاء أكدت الأمانة العامة للاصلاح بأن السلطة الشرعية في اليمن مع كافة القوى السياسية تجدد دائما التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإرهاب وأدواته، وما فتئت تكافحه عمليا بكافة الوسائل الفكرية والعملية..

 واعتبرت أي تدخل خارج إطار الشرعية يعد انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية. كما أن مثل هذا العمل يجعل المساحة التي تفصل بين الارهاب وبين مثل هذه الممارسات معدومة.

 وأكد الإصلاح بأن مكافحة الارهاب مهمة الدولة اليمنية وأن القضاء اليمني هو المختص الوحيد في البت في قضايا الإرهاب.  


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تعليقات القراء
243021
[1] حللال لنا ان نفّجر من نشاء وحرام على غيرنا تفجيرنا !!!
الأربعاء 01 فبراير 2017
الارهابي الحقيقي المُهرب لكل ارهابي نفعي متسلق !! | ارهاب
الامييون البروليتاريون كذبوا على الجنوب حتى سلموه الى باب اليمن ! واليوم الاصلاحيون يكذبون على الناس في اليمن بزعمهم محاربة الارهاب وهم الارهاب نفسه ! سبحانك يارب ما أحلمك على عبادك , هل لهؤلاء وهوؤلاء عقولاً ام لا ! ان الاعلان عن السيادة الوطنية والقوانين الدولية ينتهي عند تفجير احد ارهابييكم حزامة الناسف بين طابور جنود المعسكر الفلاني , فهل حللال لكم تفجيرهم وحرام على الامريكان تفجيركم , ويحكم ايه الجعلان , لقد سقتت عنكم ورقة التوت , ولم يعد للخيط الاسود في فجر الصائم اليقظان أي تاثير على عبادته . فلاكرامة لكم ....

243021
[2] وين السيادة ياعيال الكلب
الأربعاء 01 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
شي طبيعي ان يدافع حزب الاخوان عن جناحه العسكري ، كلهم ارهابيين



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