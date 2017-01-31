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الرعيني يؤكد أهمية توعية المجتمع بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني

الثلاثاء 31 يناير 2017 08:34 مساءً
(عدن الغد)سبأ

أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أهمية رفع الوعي المجتمعي حول مخرجات الحوار الوطني، في كافة المحافظات اليمنية.


وأشار في اختتام الدورة التدريبية لبرنامج رفع الوعي المجتمعي بمخرجات الحوار الوطني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن البرنامج يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتوعية المجتمع بأهمية تنفيذ المخرجات على أرض الواقع بمشاركة كل أفراد المجتمع باعتباره يهم كل الشرائح والفئات المجتمعية ولا ينحصر على الحكومة فقط ".

وأوضح الرعيني ان الوزارة أعلنت عن الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في برنامج رفع الوعي ضمن معايير يجب أن تنطبق على المنظمات المشاركة.. مشيرا الى انه ستعقد ورش عمل وحلقات نقاشية في عدد من المحافظات المستهدفة من البرنامج لرفع الوعي المجتمعي والتفاعل الايجابي حول اهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والتعرف على مسودة الدستور اليمني". 

من جانبه اوضح مدير البرنامج حسين هديل أن برنامج رفع الوعي المجتمعي، ينفذ على مرحلتين، الأولى تستهدف 2000 شخصا، من الجامعات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في المحافظات المحررة على مدى 4 أشهر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني.

فيما تستهدف المرحلة الثانية تدريب 30 ألف شاب وشابة في جميع المحافظات اليمنية على مدى سنه وشهرين.

 

 


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