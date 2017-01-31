ادانت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية بأشد العبارات عملية استهداف مبنى التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الحادث يكشف النوايا الواضحة للانقلابيين والمتمثلة برفضهم لأي مساعٍ نحو السلام خاصة أن عملية الهجوم تأتي بعد تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بعد جلسة الاحاطة في مجلس الامن والتي بين فيها أهمية العمل لإعادة تفعيل لجنة التنسيق والتهدئة.



كما عبرت عن ادانتها بشدة للعملية الانتحارية التي استهدفت الفرقاطة السعودية والتي نفذتها قوات تابعة للانقلابيين في البحر الأحمر غربي ميناء الحديدة كعملية ارهابية انتحارية تستهدف أمن السواحل اليمنية ووصول المساعدات الانسانية الى الميناء وتعد تهديدا سافرا وغير مسبوق للملاحة الدولية .



وذكرت المجتمع الدولي أن هاذين الحادثين مجرد رقم بسيط أمام ما ترتكبه الميليشيات الانقلابية بشكل يومي بحق المدنيين المسالمين في مختلف المدن اليمنية.



وأكدت الوزارة أن الميليشيات ومن تحالف معها لا يلتزمون باي اتفاقات ولا يحترمون اي مواثيق أو قوانين دولية وينبغي العمل بحزم لإخضاعهم لتنفيذ القرارات الدولية ومنع وصول الأسلحة المهربة إليهم.

المزيد في أخبار وتقارير الخارجية اليمنية تدين استهداف الحوثيين لمكتب التهدئة والفرقاطة السعودية ادانت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية بأشد العبارات عملية استهداف مبنى التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.وأكدت بن دغر يوجه بسرعه استكمال صرف مستحقات الطلاب المبتعثين وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.جاء ذلك خلال لقاءه بحث إمكانية مساهمة تركيا في دعم المياه والبيئة في المحات المحررة التقى الدكتور/ عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة ظهر اليوم / عبدالله الساري منسق وكالة التعاون الدولي بدولة تركيا .وخلال اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة مراحل