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الرئيس هادي يزور ميناء حمد الدولي بقطر

الثلاثاء 31 يناير 2017 03:53 مساءً
الدوحة (عدن الغد) خاص:

قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بزيارة استطلاعيه الى ميناء حمد الدولي احد المنشئات الملاحية والاقتصادية المميزة والنوعية في المنطقة من حيث المساحة والخدمات وحجم المناولة للحاويات وعناصر ومكونات المشروع المساعدة الأخرى.

وعبر فخامة الرئيس عن اعجابه الشديد بهذا الصرح الملاحي والاقتصادي الذي يضاف الى النهضة التنموية التي تشهدها قطر على مختلف المستويات في اطار االرؤية الثاقبة والخطط المدروسة التي تنتهجها قيادة الدولة الرشيدة في كل المراحل ومع تعاقب الاجيال لخدمة المواطن والبلد ونهضته وتقدمه.

وقال ان لقطر ايادي بيضاء واسهامات خيريه وحيوية مع الاشقاء والاصدقاء في مختلف المواقف والظروف.

وكان وزير المواصلات والاتصالات قاسم السليطي ومدير ميناء حمد الخالدي قدما شرح عن المشروع ومراحل انشاءه ومكوناته وعمق الحوض البالغ 17 متر وعمق القناه 15 متر ونصف و السعه التخزينية وحجم المناولة للحاويات بمحطاتها المختلفة وخدمات الاسناد البحري وغيرها فضلا عن استقباله لأكبر السفن العملاقة التي تزيد حمولتها عن 9000 كنتينر وقد بداء التشغيل الكلي للميناء في الاول من ديسمبر 2016م.

رافق فخامة الرئيس في الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير الكهرباء عبدالله الاكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.

 


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