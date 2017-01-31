وصل فخامة رئيس الجمهورية عصر اليوم الى الرياض قادما من الدوحة بعد اختتام زيارته دولة قطر.

وكان الرئيس هادي قد وصل قطر صباح امس قادماً من العاصمة عدن.

والتقى فخامة الرئيس هادي خلال زيارته للدوحة بأخيه امير قطر تميم بن حمد، حيث تم مناقشة العلاقة الأخوية الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي و سفير قطر لدى اليمن محمد الهاجري ، و القائم بأعمال سفارة اليمن في الدوحة الدكتور محمد الزبيري.

المزيد في أخبار وتقارير يونيسيف: الحرب تمحو مكاسب صحية في اليمن وأطفال كثيرون يتضورون جوعا قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الثلاثاء إن اليمن خسر مكاسب حققها على مدى عقد في مجال الصحة العامة نتيجة للحرب والأزمة الاقتصادية إلى جانب تزايد الرئيس هادي يزور ميناء حمد الدولي بقطر قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بزيارة استطلاعيه الى ميناء حمد الدولي احد المنشئات الملاحية والاقتصادية المميزة والنوعية في المنطقة من الرئيس هادي يصل الرياض بعد اختتام زيارته لقطر وصل فخامة رئيس الجمهورية عصر اليوم الى الرياض قادما من الدوحة بعد اختتام زيارته دولة قطر. وكان الرئيس هادي قد وصل قطر صباح امس قادماً من العاصمة عدن. والتقى فخامة

تعليقات القراء



