الرئيس هادي يصل الرياض بعد اختتام زيارته لقطر
الرئيس هادي عند مغادرته مطار الدوحة
الثلاثاء 31 يناير 2017 03:31 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:
الرياض (عدن الغد) خاص:
وصل فخامة رئيس الجمهورية عصر اليوم الى الرياض قادما من الدوحة بعد اختتام زيارته دولة قطر.
وكان الرئيس هادي قد وصل قطر صباح امس قادماً من العاصمة عدن.
والتقى فخامة الرئيس هادي خلال زيارته للدوحة بأخيه امير قطر تميم بن حمد، حيث تم مناقشة العلاقة الأخوية الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي و سفير قطر لدى اليمن محمد الهاجري ، و القائم بأعمال سفارة اليمن في الدوحة الدكتور محمد الزبيري.
تعليقات القراء
242926
[1] راح فيها عفاش
الثلاثاء 31 يناير 2017
الشبواني | السعوديه
والله عفاش راح تجيه جلطه بسبب ابو جلال الى الامام يابو جلال هيبه الله يحفظه
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