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الهلال الأحمر الإماراتي يستثني محافظة أبين من خطة مشاريعه للعام 2017

الثلاثاء 31 يناير 2017 02:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
الهلال الأحمر الاماراتي

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هيئة انسانية تطوعية تقوم بدور مساند للسلطات الرسمية في أوقات السلم والحرب. 
تأسست في 13-1-1983 ونالت الاعتراف الدولي بانضمامها إلى الإتحاد الدولي لجمعيات للهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 1986. 

أهدافنا

  • التوعية والتثقيف الصحي
  • إغاثة المنكوبين جراء الكوارث المختلفة
  • إقامة مشاريع لصالح الشرائح الاكثر حاجة للعون مثل الأرامل والايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
  • استقطاب الكفاءات للعمل التطوعي
  • التعريف بمبادئ القانون الانساني

  • قيمنا


    الشفافية والمصداقية وتنوير الرأي العام بجهود الهيئة الإنسانية محلياً ودولياً. 
    الشراكة الإنسانية مع مؤسسات المجتمع المدني. 
    التعاون الخلاق والفاعل مع منظمات العمل الانساني والخيري محليا ودوليا لتلبية حاجات الضعفاء والمنكوبين. 
    تشجيع وحفز العمل التطوعي كقيمة بحد ذاته... 
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استثنى الهلال الأحمر الإماراتي يوم محافظة ابين من خطة مشاريعه الاغاثية للعام 2017 في خطوة اثارت استغراب كثيرين .

واعلن مسئولون من الهلال الاحمر الاماراتي يوم الثلاثاء خلال حفل لتدشين مشاريع الهلال للعام 2017 ان محافظة ابين لن تكون ضمن المحافظات التي سينفذ فيها الهلال مشاريعه الاغاثية .

وبحسب المسئولين فإن الهلال سيقوم بتنفيذ مشاريع اغاثية خلال العام 2017 في محافظات لحج وعدن والضالع .

واستغرب نشطاء محليون من محافظة ابين سبب استثناء محافظتهم من مشاريع الهلال الاحمر الاماراتي لهذا العام ووجهوا دعوة للمسئولين في الهلال الاحمر الاماراتي لمراجعة هذا القرار .

واكد النشطاء ان اكثر المحافظات تضررا بسبب الاحداث الاخيرة هي محافظة ابين .


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الهلال الأحمر الإماراتي يستثني محافظة أبين من خطة مشاريعه للعام 2017
استثنى الهلال الأحمر الإماراتي يوم محافظة ابين من خطة مشاريعه الاغاثية للعام 2017 في خطوة اثارت استغراب كثيرين . واعلن مسئولون من الهلال الاحمر الاماراتي يوم




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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