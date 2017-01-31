مجاميع قبلية من شبوة تصل عدن عقب واقعة هجوم مسلحة استهدفت منزل القيادي (عدنان زريق)

وصلت صباح يوم الثلاثاء مجاميع قبلية من شبوة إلى مدينة الشعب بعدن .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان مجاميع قبلية من قبيلة ال لقموش وصلوا بهدف متابعة تطورات هجوم مسلح نفذته قوة أمنية قبل يوم واستهدف منزل زريق بمدينة الشعب .

وهاجمت قوة أمنية قبل يوم منزل زريق واشتبكت مع افراد حراسته .