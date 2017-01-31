قوات الأمن بلحج تقتل اكبر قيادات تنظيم القاعدة بالمحافظة (من هو عمار قائد )وماهي اعماله؟

القيادي في القاعدة عمار قائد الذي قتلته قوات الامن بلحج فجر الثلاثاء

تمكنت قوة مداهمات أمنية متخصصة بمحافظة لحج فجر الثلاثاء من قتل احد ابرز قيادات تنظيم القاعدة بالمحافظة في عملية نوعية هي الاولى من نوعها منذ بسط قوات الحزام الأمني لسيطرتها على المدينة .

وكشف مصدر امني بقيادة الحزام الأمني لعدن الغد تفاصيل العملية التي قال أنها كانت نتاج عملية استخباراتية ضخمة استمرت لأشهر وانتهت بقتل القيادي عمار قائد المعروف بابو علي .

وبحسب المصدر فقد تمت عملية مداهمة لمنزل ابو علي بمنطقة الدبا الواقعة في الأطراف الشمالية الغربية لمدينة الحوطة عقب تلقي قوات الأمن معلومات تفيد بوصوله قبل ساعات فقط إلى منزله .

واختفى ابو علي من حوطة لحج قبل أشهر عقب حملة أمنية نفذتها قوات الأمن وانتهت بالسيطرة على المدينة .

وبحسب المصدر الأمني فقد حاصرت القوة الأمنية منزل "عمار قائد" حيث بادر هو بإطلاق النار على الجنود الذين تمكنوا من محاصرته وقتله .

وأوضح المصدر الأمني ان ابو علي هو اكبر قيادي في القاعدة يتم قتله في لحج .

وابو علي هو مهندس فوضى ضخمة شهدتها محافظة لحج خلال عامين وبحسب المصدر الأمني فقد كان "قائد" هو من قاد هجوم على المراكز الأمنية بحوطة لحج في الـ 21 من مارس 2015 والذي انتهى بمقتل 21 من جنود الأمن حينها .

وينسب لابو علي تصنيع عشرات العبوات الناسفة في لحج خلال الأشهر الماضية كما شارك الرجل في عملية نهب البنك المركزي فرع لحج وتفجير المباني الحكومية عقب مرحلة مابعد الحرب .

وبحسب المصدر الأمني فإن "قائد" كان يتزعم فرقة الاغتيالات التي قتلت أكثر من 90 مواطنا بلحج خلال عامين .

ويمثل مقتل قائد ضربة قوية للجماعات المسلحة وانتصارا نوعيا لقوات الأمن .

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