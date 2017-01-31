قوات الامن بلحج تقتل قياديا بارزا في القاعدة خلال عملية دهم

في كل الحروب تستجد مواقف وانتصارات عسكريه هي من تفرض وتضع اجنده وشروط وضمانات تتغير بتغير الموقف العسكري
يثير قرار عبدربه منصور حول نقل مجلس نواب الشمال إلى عدن قلقا هائلا في أبعاده الوطنية والسياسية .. ولهذا نرى
ستظل المدرسة المحسنية ودورها الريادي التربوي والتعليمي مصدر فخر للحج وأبنائها، بل ومعلماً بارزاً يُشار
منذ غداة حرب 1994م التي شُـنّـتْ على الجنوب شرعت جهات مختلفة بسلطة ما بعد ذلك التاريخ ولحسابات
الجولة المصورة التي قام بها رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي يوم امس في احدى ضواحي محافظة عدن الشرقية
حرص علي عفاش مؤخرا على استجداء الروس والأمريكان لتدخل عسكريا بصورة مخزية باليمن باسم محاربة القاعدة
الجمعة المباركة 27/يناير/2017م خيّم الحزن بعد مغرب هذا اليوم عندما نعى الناعي وفاة الراحل الفذ المهندس علي حسن
يتحرق كثيرون ألما من أصحاب الدماء الحية على مايدور في المصفاة اليوم ، وبين هؤلاء اسماء بارزه في مجتمعنا ،
عام ونصف وبيحان بمديرياتها الثلاث (بيحان، عسيلان، العين) تعيش تحت احتلال جحافل أعداء الحياة مليشيات الكهف
في مقالي هذا أتطرق الى كارثة مهددة للناس في بيوتها ألا وهي أسطوانات ألغاز المهترئة والمنتهية صلاحيتها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها