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قوات الامن بلحج تقتل قياديا بارزا في القاعدة خلال عملية دهم

الثلاثاء 31 يناير 2017 07:54 صباحاً
لحج (( عدن الغد )) خاص:

 

قتلت قوات الأمن بمدينة الحوطة بلحج قياديا بارزا في تنظيم القاعدة.
وقال مصدر امني لعدن الغد ان قوة امنية داهمت منزل القيادي عمار قائد ابو علي واشتبكت معه.
وانتهى تبادل إطلاق النار بمقتله.


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قوات الامن بلحج تقتل قياديا بارزا في القاعدة خلال عملية دهم
  قتلت قوات الأمن بمدينة الحوطة بلحج قياديا بارزا في تنظيم القاعدة. وقال مصدر امني لعدن الغد ان قوة امنية داهمت منزل القيادي عمار قائد ابو علي واشتبكت معه. وانتهى




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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