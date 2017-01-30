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توكل كرمان تدين العملية الامريكية في البيضاء وتصفها بالإرهابية

الاثنين 30 يناير 2017 03:17 مساءً
اسطنبول (عدن الغد) خاص:

أدانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، اليوم الإثنين، عملية الإنزال الجوي اتي نفذتها القوات الأمريكية في محافظة البيضاء وسط اليمن، أمس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين. 

وأوضحت كرمان في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "أكثر من عشرين قتيلاً من النساء والأطفال كانوا ضمن ضحايا العملية التي نفذتها طائرات أمريكية بدون طيار".

وأضافت "عمليات الطائرات بدون طيار باليمن تعد جريمة قتل خارج القانون، وحين يكون ضمن الضحايا هذا العدد من النساء والأطفال فالجريمة مضاعفة ومزدوجة". 

وتابعت " أدين هذه الجريمة وأعدها ضربا من الإرهاب الذي تزعم الإدارة الأمريكية محاربته". 

ومضت بالقول إن "العملية الأمريكية تزامنت مع قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع جميع اليمنيين من السفر والهجرة إلى أمريكا..هذا القرار وضع أكثر من 25 مليون يمني في دائرة الاشتباه بالإرهاب". 

واختتمت كرمان قائلة "على هذا النحو تكافح الإدارة الأمريكية الإرهاب في اليمن وغيرها (..) أنتم لاتكافحون الإرهاب، بل تصنعونه وتمدونه بكل أسباب القوة والبقاء والانتشار". 

وكانت قوات خاصة امريكية قد نفذت عملية إنزال في منطقة يكلا في محافظة البيضاء وسط اليمن، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 60 شخص بينهم نساء واطفال.


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توكل كرمان تدين العملية الامريكية في البيضاء وتصفها بالإرهابية
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