أصدر البيت الأبيض بياناً، الاثنين، يفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المساعدة في دعم تأسيس مناطق آمنة في اليمن وسوريا، وأن الملك سلمان وافق، ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب مع العاهل السعودي.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "تحدث الرئيس ترامب اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وأكد الزعيمان على الصداقة الطويلة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة انتشار الإرهاب الإسلامي المتطرف، وكذلك على أهمية العمل معا لمعالجة التحديات التي تواجه السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك الصراعات في سوريا واليمن."

وأضاف البيان: "وافق الملك على طلب الرئيس بدعم تأسيس مناطق آمنة في اليمن سوريا، فضلاً عن دعم أفكار أخرى لمساعدة العديد من اللاجئين الذين نزحوا بسبب النزاعات المستمرة. واتفقا أيضاً على أهمية تطبيق صارم لخطة العمل المشتركة مع إيران (الاتفاق النووي الإيراني) ومعالجة أنشطة إيران الإقليمية التي تزعزع الاستقرار."

ومن الجانب السعودي، قالت وزارة الخارجية إن "الاتصال الذي تلقاه الملك سلمان من الرئيس الأمريكي تطرق إلى التطورات في المنطقة والشراكة الاستراتيجية والتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي." كما ذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن العاهل السعودي "أبدى تأييده ودعمه لإقامة مناطق آمنة في اليمن وسوريا."

المزيد في أخبار وتقارير البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي طلب من الملك السعودي تأسيس مناطق آمنة في اليمن أصدر البيت الأبيض بياناً، الاثنين، يفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المساعدة في دعم تأسيس مناطق آمنة في هادي يبحث في قطر إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة اليمنية وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية. وفور وصول الرئيس هادي والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي، كان في اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت