MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 30 يناير 2017 02:53 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء
أخبار وتقارير

اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء

الاثنين 30 يناير 2017 01:25 مساءً
مأرب (عدن الغد) خاص:

قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت لمقتل عناصر من تنظيم القاعدة بينهم 3 قيادات أبرزهم الشيخ القبلي الموالي للقاعدة عبدالرؤوف الذهب.

وأكد خصروف في حديث تلفزيوني مع قناة الحدث بأن الشيخ الذهب لم يكن يعرف عنه بأنه إرهابي أو ينتمي الى تنظيم متطرف سواءاً القاعدة أو غيرها، مبدياً استغرابه من عملية الاغتيال التي قالت الإدارة الأمريكية بأنها جاءت لتصفية أحد زعماء القاعدة في جزيرة العرب.

وأضاف: ربما كان بعض أقاربه ينتمون للقاعدة، لكن وبحسب اطلاعي الشخصي فهو كان شيخ قبلي لا توجد له أي صلات مع أي تنظيمات متشددة.

وكشف اللواء خصروف بأن الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وبأنه كان يرتب مع الشرعية في الآونة الأخيرة لاستعادة مدينة رداع من قبضة الحوثيين.

ونفى مدير التوجيه المعنوي علم قيادات الشرعية بعملية الإنزال البري للجنود الأمريكيين، مؤكداً بأنها كانت مفاجئة، نتج عنها مقتل الذهب وبعض اقربائه بالإضافة الى تدمير سبعة منازل تابعة لآل الذهب، في حين لقيت حوالي 7 نساء و3 أطفال من قاطني المنازل السبعة حتفهم في العملية.

ويعد عبد الرؤوف الذهب الذي قتل بالعملية من أبرز وجهاء القبائل في محافظة البيضاء ومن الموالين لتنظيم القاعدة، وسبق أن نجا أكثر من مرة من ضربات طائرات أميركية بدون طيار، استهدفته بين عامي 2012 و2013. وهو شقيق أمير تنظيم القاعدة، في رداع، سابقاً، القيادي طارق الذهب، والذي قتل بصراع عائلي عام 2012.

وتعد رداع، وأبرز مناطقها قيفة، من أهم المعاقل التقليدية لتنظيم القاعدة في اليمن.


المزيد في أخبار وتقارير
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي طلب من الملك السعودي تأسيس مناطق آمنة في اليمن
 أصدر البيت الأبيض بياناً، الاثنين، يفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المساعدة في دعم تأسيس مناطق آمنة في
هادي يبحث في قطر إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة اليمنية
وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية. وفور وصول الرئيس هادي والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي، كان في
اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء
قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت


تعليقات القراء
242748
[1] يعني طلع متورط مع القاعدة
الاثنين 30 يناير 2017
صالح النهدي | حضرموت
بجدارة الرجال مع القاعدة وعناصرها تستلم اسلحة من مأرب وبعدها الى البيضاء والجماعة حزب الإصلاح متورطين ياترامب ..

242748
[2] هههههههههه
الاثنين 30 يناير 2017
جبران | عدن
اللواء رفع المصروف يقول الذهب من قيادة المقاومة وكان سيحرر البيضاء والله مهزلة لحمله رتبت لواء حتى لبسه القبعه لايدل على انه لواء

242748
[3] حان وقت الجد
الاثنين 30 يناير 2017
متابع | امريكا
ابعد عن علي محسن ياخصروف والا شوفك تلحق ابن الذهب .العملية الثانية تكون لزعيم القاعدة علي محسن

242748
[4] محاولة من الخصروف
الاثنين 30 يناير 2017
ابوهيثم | الجنوب العربي
ان هذا التصريق من الخصروف ما هو الا محاولة لانقاذ المقدشي المتورط بتسليم الذهب اسلحة واموال قبل مقتله بايام لعبة حلوة ايها المنقذ خصروف لكنها خارج المرمى

242748
[5] غريب عجيب
الاثنين 30 يناير 2017
عدني اصيل | فرنسا
ياخصروف اذا هذا مش قاعدة ولا ارهابي كيف قتلت الطفلة بنت العولقي في منزله ولا كان فاتح بيته دار ايتام لعنة الله على الشرعية التي تاوي وتدعم الارهاب وفي الاخير شكل المجوس بيطلع معاهم حق انهم يحاربوا الواعش

242748
[6] ههههههههه مقاومة ي خصروف الكلب
الاثنين 30 يناير 2017
جنوبي | عدن
ههههههههههههه القاهدة كانت مقاومة ما هذا التدايس يالكلب خصروف انت تعمل لصالح عفاش والخوثي ...ان العالم يعلم ان هولاء السفلة الارهابيين ممن تسميهم مقاومة انما يمولون من قبل الحرس الجمهوري العفاشي انهم عفاشيبن ي الكلب واصحاب رتب عسكرية...



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قتلى من المقاومة الجنوبية بغارة جوية خاطئة بالمخا
انفجارات عدة تهز المكلا
بالصور: ضمادات طبية وآثار دماء لجنود المارنز الامريكي من مكان عملية الإنزال في محافظة البيضاء
الباحث بلال غلام يوجه رسال عاجلة إلى الأخ محافظ محافظة عدن وللمأمور خالد السيدو
الرواية الرسمية الامريكية للهجوم على قيفة برداع
مقالات الرأي
الجمعة المباركة 27/يناير/2017م خيّم الحزن بعد مغرب هذا اليوم عندما نعى الناعي وفاة الراحل الفذ المهندس علي حسن
يتحرق كثيرون ألما من أصحاب الدماء الحية على مايدور في المصفاة اليوم ، وبين هؤلاء اسماء بارزه في مجتمعنا ،
عام ونصف وبيحان بمديرياتها الثلاث (بيحان، عسيلان، العين) تعيش تحت احتلال جحافل أعداء الحياة مليشيات الكهف
في مقالي هذا أتطرق الى كارثة مهددة للناس في بيوتها ألا وهي أسطوانات ألغاز المهترئة والمنتهية صلاحيتها
عيب نسميها إذاعة ! عندما تكون أشبه بشخص مخزن يمتلك مسجل ومجموعة أشرطة لأغاني مخادر ، فنانين ومقلدين وطبول
انتهت يوم السبت 28/1/2017م في المكلا الجلسة الثانية بين ممثلي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحضرمي الجامع وممثلي
بعد نحو ثلاثة أسابيع من العمليات العسكرية في الساحل الغربي لمدينة تعز، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بمساندة
  اعتاد الناخب الأمريكي والمراقب الخارجي أن يسمع من المترشحين للرئاسيات الأمريكية كلاما كثيرا بعضه مطاطٌ
قرأت مقال مروان الغفوري عن الشمال والموسوم بعنوان( نحن الشماليين مبدئنا الغدر وسياستنا بلطجيه) والمقتبس من
لاشك ان كل مايحدث لنا من الويلات والمصائب لاشك ان سببها تلك الاحزاب الكثيرة الوفيرة ( احزاب الاسترزاق الرخيص)
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
قبيلة آل بازقامة تحتفل بعرس الشيخ ناصر بن محمد بازقامة
الماجستير بامتياز للدكتور محمد قائد من جامعه القاهرة
وفيات
البقاء لله
محافظ أبين يبعث برقية عزاء ومواساة لأسرة الشهيد قائد الحزام الأمني مديرية لودر ورفاقة

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017