قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت لمقتل عناصر من تنظيم القاعدة بينهم 3 قيادات أبرزهم الشيخ القبلي الموالي للقاعدة عبدالرؤوف الذهب.

وأكد خصروف في حديث تلفزيوني مع قناة الحدث بأن الشيخ الذهب لم يكن يعرف عنه بأنه إرهابي أو ينتمي الى تنظيم متطرف سواءاً القاعدة أو غيرها، مبدياً استغرابه من عملية الاغتيال التي قالت الإدارة الأمريكية بأنها جاءت لتصفية أحد زعماء القاعدة في جزيرة العرب.

وأضاف: ربما كان بعض أقاربه ينتمون للقاعدة، لكن وبحسب اطلاعي الشخصي فهو كان شيخ قبلي لا توجد له أي صلات مع أي تنظيمات متشددة.

وكشف اللواء خصروف بأن الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وبأنه كان يرتب مع الشرعية في الآونة الأخيرة لاستعادة مدينة رداع من قبضة الحوثيين.

ونفى مدير التوجيه المعنوي علم قيادات الشرعية بعملية الإنزال البري للجنود الأمريكيين، مؤكداً بأنها كانت مفاجئة، نتج عنها مقتل الذهب وبعض اقربائه بالإضافة الى تدمير سبعة منازل تابعة لآل الذهب، في حين لقيت حوالي 7 نساء و3 أطفال من قاطني المنازل السبعة حتفهم في العملية.

ويعد عبد الرؤوف الذهب الذي قتل بالعملية من أبرز وجهاء القبائل في محافظة البيضاء ومن الموالين لتنظيم القاعدة، وسبق أن نجا أكثر من مرة من ضربات طائرات أميركية بدون طيار، استهدفته بين عامي 2012 و2013. وهو شقيق أمير تنظيم القاعدة، في رداع، سابقاً، القيادي طارق الذهب، والذي قتل بصراع عائلي عام 2012.

وتعد رداع، وأبرز مناطقها قيفة، من أهم المعاقل التقليدية لتنظيم القاعدة في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي طلب من الملك السعودي تأسيس مناطق آمنة في اليمن أصدر البيت الأبيض بياناً، الاثنين، يفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المساعدة في دعم تأسيس مناطق آمنة في هادي يبحث في قطر إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة اليمنية وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية. وفور وصول الرئيس هادي والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي، كان في اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت

تعليقات القراء













