اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء
قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت
الرئيس هادي يصل دولة قطر ويلتقي اميرها
وصل الرئيس عبدربه منصور هادي ظهر يوم الإثنين العاصمة القطرية الدوحة.
واستقبل امير بلادها تميم بن حمد الرئيس هادي.
وقالت مصادر سياسية ان الهدف من الزيارة بحث
الرئيس هادي يزور البنك المركزي بعدن
قام فخامة الرئيس عبدربه منصور صباح اليوم بزيارة الى مبنى البنك المركزي اليمني في كريتر بالعاصمة عدن.
واطلع فخامة الرئيس في زيارته على سير العمل بالبنك، مشيداً
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