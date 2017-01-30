الرئيس هادي يزور البنك المركزي بعدن
الاثنين 30 يناير 2017 12:32 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قام فخامة الرئيس عبدربه منصور صباح اليوم بزيارة الى مبنى البنك المركزي اليمني في كريتر بالعاصمة عدن.
واطلع فخامة الرئيس في زيارته على سير العمل بالبنك، مشيداً بالدور الذي تقوم به ادارة وموظفي البنك في ظل الاوضاع التي تعاني منها البلاد.
وعقد فخامة الرئيس اجتماعاً مع إدارة البنك المركزي لمناقشة طبيعة العمل والعراقيل التي توجه عمل البنك في عدن.
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