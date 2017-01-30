في تعليقه على عملية البيضاء.. وزير الخارجية يؤكد أن القتل خارج القانون يدعم الإرهاب

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بالحكومة اليمنية، عبد الملك المخلافي، إن "القتل خارج القانون وقتل المدنيين عمل مدان و دعم للإرهاب"، وذلك في أول تعليق لمسؤول حكومي على العملية العسكرية الأمريكية في محافظة البيضاء.

وتفضل الحكومة اليمنية التزام الصمت بعد كل عملية قصف جوي تنفذها طائرات امريكية بدون طيار برغم من سقوط مدنيين في بعض العمليات.

وكانت قوات خاصة امريكية قد نفذت فجر الأحد عملية إنزال في بلدة يكلا بمنطقة قيفة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادات إضافة الى مقتل 16 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

وبينما تحدث بيان للجيش الامريكي عن مقتل جندي واصابة ثلاثة من القوات الخاصة الامريكية، قال مقاتلون قبليون أنهم اسقطوا طائريتن امريكيتين من نوع اباتشي في العملية.

المزيد في أخبار وتقارير اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت الرئيس هادي يصل دولة قطر ويلتقي اميرها وصل الرئيس عبدربه منصور هادي ظهر يوم الإثنين العاصمة القطرية الدوحة. واستقبل امير بلادها تميم بن حمد الرئيس هادي. وقالت مصادر سياسية ان الهدف من الزيارة بحث الرئيس هادي يزور البنك المركزي بعدن قام فخامة الرئيس عبدربه منصور صباح اليوم بزيارة الى مبنى البنك المركزي اليمني في كريتر بالعاصمة عدن. واطلع فخامة الرئيس في زيارته على سير العمل بالبنك، مشيداً