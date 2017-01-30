في تعليقه على عملية البيضاء.. وزير الخارجية يؤكد أن القتل خارج القانون يدعم الإرهاب
الاثنين 30 يناير 2017 12:04 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بالحكومة اليمنية، عبد الملك المخلافي، إن "القتل خارج القانون وقتل المدنيين عمل مدان و دعم للإرهاب"، وذلك في أول تعليق لمسؤول حكومي على العملية العسكرية الأمريكية في محافظة البيضاء.
وتفضل الحكومة اليمنية التزام الصمت بعد كل عملية قصف جوي تنفذها طائرات امريكية بدون طيار برغم من سقوط مدنيين في بعض العمليات.
وكانت قوات خاصة امريكية قد نفذت فجر الأحد عملية إنزال في بلدة يكلا بمنطقة قيفة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادات إضافة الى مقتل 16 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
وبينما تحدث بيان للجيش الامريكي عن مقتل جندي واصابة ثلاثة من القوات الخاصة الامريكية، قال مقاتلون قبليون أنهم اسقطوا طائريتن امريكيتين من نوع اباتشي في العملية.
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