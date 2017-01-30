اعلان أسماء الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية بمحافظة الدمام بالسعودية

أعلنت جالية أبناء الجنوب في محافظة الدمام مساء الأربعاء عن الهيئة الرئاسية للجالية بمحافظة الدمام في المنطقة الشرقية برئاسة أحمد قاسم العيسائي .

و أقيم حفل الإشهار بحضور رئيس الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية عبدالله الحضرمي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في المنطقة الشرقية ويتقدمهم الشيخ عوض بن سالم القميشي مسئول العلاقات العامة بالجالية الجنوبية بمحافظة الجبيل وسمير خالد الملوي الضالعي نائب رئيس الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية مسئول العلاقات العامة بالجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية المقدم /محمد علي الكاميرا والأستاذ صالح الهاشمي ....

أفتتح اللقاء بآية من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبيه ألقاها رئيس الجالية الجنوبية في الخبر الأستاذ العيسائي رحب فيها في الضيوف الكرام وأوضح للجميع بضرورة الحفاظ على الركائز الثلاث في الثورة الجنوبية وهي التصالح والتسامح والتضامن .

و ألقى رئيس الجالية بالشرقية الشيخ / عبدالله الحضرمي كلمته أكد فيها على ضرورة مد جسور التواصل بين أبناء الجنوب وحثهم على الحفاظ على أرض المملكة وقوانينها وان يكونوا عونا للسلطة في هذا البلد الطيب ويعتبرونه كما وطنهم الجنوب .

وقال الحضرمي نحن جزء لا يتجزأ من التحالف العربي ضد محور الشر ومليشيات الحوثي وصالح الإجرامية وأثنى على دور المملكة وملك الحزم وعلى دور الإمارات وقال لا يمكن أن ينسى شعب الجنوب هذه المواقف والتي تبين أن الجنوب ودول الخليج قلعة واحدة متماسكة ستتحطم عليها أطماع الغزاة . وقال الشيخ عبدالله الحضرمي أن المقاومة الجنوبية والتحالف العربي والشرعية هي عبارة عن شكل مثلت كلا قوائم المثل مهمة اذا اختل أحد زوايا المثل اختل المثلث بأكمله.

ثم أعلن بعد ذلك عن أسماء الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية في الدمام:

/- همدان طاهر الشعيبي رائيسأ

2/- طالب سالم باراس نائب الرئيس

3/ صابر صبيره رئيس الدائرة الاعلامية

4/عمر عبدالله عبيد بن سبعه الأمين العام للجالية

5/كمال محمد محسن نائب الأمين العام

6/ جميل ثابت الجبوري نائبا رئيس الدائرة الاعلامية

7عمر بن سبعه مسؤول العلاقات العامه

8/ صالح الرشيدي اليافعي مسؤول النشاط الرياضي

9/عبدالرحمن القاضي اليافعي نائب المسؤول الرياضي

10/محمد علي علايا المسؤول المالية

11:_ رشيد قاسم اليافعي نائب المسؤؤل المالي

الجدير بالذكر أن الحالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية تعمل تحت إدارة ورئاسة الشيخ عبدالله الحضرمي منذ العام 2011 م واستطاع عبدالله الحضرمي برفقة الإدارة الذي تعمل معه من تأسيس أكثر من جالية وتعتبر الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية من أنشط الجاليات الجنوبية بالمملكة العربية السعودية وهي تعمل بأشراف مباشر من الشيخ عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الأعلى للجالية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ودل الخليج العربي.

المزيد في أخبار وتقارير اعلان أسماء الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية بمحافظة الدمام بالسعودية أعلنت جالية أبناء الجنوب في محافظة الدمام مساء الأربعاء عن الهيئة الرئاسية للجالية بمحافظة الدمام في المنطقة الشرقية برئاسة أحمد قاسم العيسائي . و أقيم الرئيس هادي يغادر عدن صوب قطر غادر الرئيس عبدربه منصور هادي صوب العاصمة القطرية الدوحة . واستقل الرئيس هادي طائرته الرئاسية من مطار عدن والتي اقلعت عند الساعة الثامنة صباحا . ورافق الرئيس هادي الحكومة اليمنية تنتقد قرار ترامب حظر دخول مواطنيها الولايات المتحدة أعربت وزارة الخارجية اليمنية‭ ‬يوم الأحد في بيان عن استيائها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي