اعلان أسماء الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية بمحافظة الدمام بالسعودية
أعلنت جالية أبناء الجنوب في محافظة الدمام مساء الأربعاء عن الهيئة الرئاسية للجالية بمحافظة الدمام في المنطقة الشرقية برئاسة أحمد قاسم العيسائي .
و أقيم
الرئيس هادي يغادر عدن صوب قطر
غادر الرئيس عبدربه منصور هادي صوب العاصمة القطرية الدوحة .
واستقل الرئيس هادي طائرته الرئاسية من مطار عدن والتي اقلعت عند الساعة الثامنة صباحا .
ورافق الرئيس هادي
الحكومة اليمنية تنتقد قرار ترامب حظر دخول مواطنيها الولايات المتحدة
أعربت وزارة الخارجية اليمنية يوم الأحد في بيان عن استيائها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي
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