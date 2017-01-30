الحكومة اليمنية تنتقد قرار ترامب حظر دخول مواطنيها الولايات المتحدة

أعربت وزارة الخارجية اليمنية‭ ‬يوم الأحد في بيان عن استيائها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي الأمريكية.

واليمن الذي مزقه الحرب أحد سبع دول غالبية سكانها من المسلمين شملها الحظر الذي يسري لمدة 90 يوما. وتقول الإدارة الأمريكية إنها تدرس سبل عدم السماح للمتشددين بدخول الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الدولة عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن الوزارة "تتفهم بكل تأكيد أنه يتوجب على الولايات المتحدة الحفاظ على أمنها بالطرق التي يتقبلها الأمريكيون."

لكن المصدر قال "إن مثل هذه القرارات تدعم موقف المتطرفين وتزرع التفرقة وإن الطريقة التي تمكننا في اليمن والولايات المتحدة ... من الفوز هي التفاعل والحوار وليس بناء الحواجز.."

واليمن منقسم بفعل حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وتتمركز الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب وشرق اليمن في حين تسيطر جماعة الحوثي الحليفة لإيران واقعيا على مناطق في شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وأكبر مطار دولي في البلاد.

وقالت سلطات تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي الأمريكية "غير قانوني" و"غير مشروع".

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