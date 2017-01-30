انفجارات عدة تهز المكلا
الاثنين 30 يناير 2017 07:45 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
هزت انفجارات عدة مدينة المكلا فجر يوم الإثنين.
وقال سكان محليون لعدن الغد ان اربعة انفجارات هزت ضواحي المدينة كان احداها بالقرب من ملعب بارادم.
وقال مصدر امني لعدن الغد ان الانفجارات كانت ناتجة عن تفجير عبوات ناسفة من قبل مجهولين.
وصاحب التفجيرات تحليق طيران حربي في سماء المدينة.
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