قتلى من المقاومة الجنوبية بغارة جوية خاطئة بالمخا
الاثنين 30 يناير 2017 07:37 صباحاً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
قال مصدر في المقاومة الجنوبية وقوات الجيش بالمخا ان عدد من أفرادهما سقطا فجر يوم الإثنين اثر غارة جوية خاطئة لطيران التحالف.
واصابت الغارة تجمعا للقوات اسفل بناية وسط مدينة المخا.
وقالت المصادر لعدن الغد ان الغارة خلفت 5 شهداء وعدد من الجرحى.
ونقل المصابون الى مستشفى بعدن لتلقي العلاج.
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