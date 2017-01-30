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في اول زيارة لوفد اجنبي لمحافظة لحج الخبجي يلتقى السيد سارة بوخوش

صورة من اللقاء الاامني بلحج
الاثنين 30 يناير 2017 01:33 صباحاً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

التقى محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي يوم الاحد السيدة سارة بوخوش مدير منظمة التكافل الفرنسية الدولية والسيد خليل المستشار الامني للمنظمة لبحث إمكانية تدخل المنظمة في تنفيذ عدد من المشاريع في الصحة والإصحاح البيئي في المحافظة.

 

وخلال اللقاء عبر الاخ المحافظ عن سعادته بزيارة اول وفد اجنبي للمحافظة بعد تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي وحليفهم صالح وهي بادرة طيبة تبشر ان لدى المنظمات الدولية صورة صحيحة عن الاوضاع الامنية المستقرة في محافظة لحج .

 

منوها ان السلطة المحلية ترحب بكل المنظمات الدولية للعمل المباشر من داخل المحافظة نظرا للحاجة الانسانية الصعبة والتي يعيشها أبناء المحافظة في مختلف الاتجاهات وتنفيذ مشاريعها بصورة سريعة والانتقال من مرحلة المشاريع الطارئة الى مرحلة المشاريع المستدامة وهي الخطوة التي تحتاجها المحافظة بعد النجاحات التي حققتها في الجانب الامني .

 

من جانبها اكدت السيدة سارة بوخوش ان الهدف من هذه الزيارة تقديم دعم للمحافظة في مجال المياه والإصحاح البيئي التي تتعلق بالصحة و ترميم الحمامات في المنشئات الصحية وتأهيل الابار و ودعم صندوق النظافة  بالمحافظة  وكذا  اعادة تأهيل شبكة المياه في المعهد الصحي و مستشفى ابن خلدون

 

مشيرة الى ان الزيارة الثانية للمحافظة سيكون هناك فريق  سيقيم الاحتياجات الاخرى وتقديم الدعم وفقا لمخرجات فريق التقييم في مختلف الاتجاهات .

 

حضر اللقاء الدكتور امين العلياني منسق المحافظة لدى المنظمات الدولية والأخ عبدالاله الردفاني منسق المحافظة لدى المنظمات الاقليمية .

 

 

 


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