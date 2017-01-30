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محافظ لحج يدشن افتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع تابعه لمجموعه شركات إخوان يوسف للتجارة في تبن ب ثمانية مليون دولار (مصور)

محافظ لحج اثناء وضع حجر الاساس لمشروع المياه المعدنية لمجموعة شركات إخوان يوسف للتجارة
الاثنين 30 يناير 2017 01:10 صباحاً
تبن " عدن الغد " خاص

دشن محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي يوم الاحد افتتاح مشروع التيسير  للخرسانة الجاهزة في منطقة دار منصور بمديرية تبن التابع لمجموعة شركات  إخوان يوسف للتجارة  والبالغ تكلفته اربعة مليون دولار أمريكي

 

وخلال التدشين اكد الخبجي اهمية هذه المشاريع الاستثمارية والتي تساهم في توفير المواد لإعادة بناء البنية التحتية للمشاريع التي دمرت في الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح في مختلف المنشئات الخدماتية والتنموية في  المحافظة .

 

مشيدا بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص في المشاركة في إعادة تأهيل المشاريع باعتباره الشريك الحقيقي للدولة منوها ان السلطة المحلية انتهجت سياسية جديدة تمكن من خلالها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص و السير قدما الى ايجاد طفرة نوعية في الجانب الخدماتي يستوعب من خلالها الايادي العاطلة وخلق الكثير من فرص العمل في مختلف مديريات ألمحافظة 

 

من جانبه اكد القائم بإعمال مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة الاخ علاء إبراهيم علي ان المحافظة تشهد تحركا ملحوظا في الاجانب الاستثماري وان هناك الكثير من المشاريع التي بدأت فعليا عملية الانتاج ومنها ايضا في طور الإنشاء مشيرا ان محافظة لحج تشهدا استقرارا امنيا لم يسبق له مثيل وعليه فأننا ندعوا راس المال الخاص الى العودة والخوض في عملية البناء لان المرحلة اليوم تتيح الفرصة الاستثمارية ان تحتل مكانتها وتسهم في تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الدخل القومي للوطن بشكل عام .

 

كما أشار الاخ ناصر المخزومي المدير العام لشركة اخوان يوسف للتجارة ان العملية الاستثمارية باتت افضل حال مما كانت عليه وان الاجواء تساعد الجميع على انشاء المشاريع المختلفة في محافظة لحج . 

 

وعلى نفس الصعيد قام الدكتور ناصر الخبجي محافظ المحافظة بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع  ينابيع للمياه المعدنية في منطقة دار منصور بمديرية تبن لمجموعة شركات اخوان يوسف للتجارة التابع والبالغ تكلفته اربعة مليون دولار وبطاقة انتاجية تصل الى أربعين مليون عبوة سنويا ونوه المحافظ الخبجي عقب وضع حجر الاساس للمشروع الى ان المحافظة تشهد حراكا كبيرا في إنشاء المشاريع الاستثمارية نظرا للاستقرار الامني الذي تشهده المنطقة وكذا توفر الفرص الاستثمارية في مديرية تبن واعتماد السلطة المحلية سياسات جديدة تتميز بتسهيل كل المعوقات التي عانى منها المستثمرين خلال السنوات الماضية.

 

مشيرا ان مثل هذه المشاريع ستعمل على تقليص البطالة في محافظة لحج ومن خلالها ايضا سيتحمل القطاع الخاص مسئوليته في تحمل جزء من الاعباء الملقاة على السلطة المحلية بالمحافظة وهي جهود نكن لها كل التقدير والاحترام .

 

يذكر ان مشروع مصنع المياه المعدنية يقع على مساحة تقدر بثلاثة وأربعين فدان وتضمن هذه المساحة الى جانب مصنع المياه مصنع البلوك وكذا مصنع التيسير للخرسانة الجاهزة .

 

 

 


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