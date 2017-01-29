نعمان يدين الهجوم الامريكي في اليمن ويقول ان اليمن باتت ملطشة للقوى الغاشمة
عدن(عدن الغد) خاص:
دان الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان الهجوم الامريكي في اليمن الذي استهدف قرية بمنقطة رداع واسفر عن مقل العشرات من الاشخاص بينهم عناصر من القاعدة ومدنيون .
وقال نعمان على صفحته بالفيس بوك انه لا شيء يبرر للإدارة الامريكية ان تتدخل بمثل تلك الفضاضة في اليمن كما حدث بالامس في تلك القرية النائية لتقتل الناس بالجملة وعلى ذلك النحو الذي لا يعبر سوى عن طيش القوة التي تعتقد انها فوق القانون الدولي وفوق قواعد الاشتباك الدولية المنظمة لتعاون الدول في مكافحة الاٍرهاب على أسس لا تجعل من مكافحته هو الاخر ارهاباً بكل المقاييس .
واضاف بالقول :" الله يجازي الزمن الذي جعل اليمن ملطشة لهذه القوى الغاشمة ارهاب وارهاب مضاد وقرارات مرتجلة وقبلها تلك القوة الغبية التي أغرقت اليمن في هذه المأساة بعد ان كان قد وضع قدمه على طريق المستقبل .
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