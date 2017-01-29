دان الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان الهجوم الامريكي في اليمن الذي استهدف قرية بمنقطة رداع واسفر عن مقل العشرات من الاشخاص بينهم عناصر من القاعدة ومدنيون .

وقال نعمان على صفحته بالفيس بوك انه لا شيء يبرر للإدارة الامريكية ان تتدخل بمثل تلك الفضاضة في اليمن كما حدث بالامس في تلك القرية النائية لتقتل الناس بالجملة وعلى ذلك النحو الذي لا يعبر سوى عن طيش القوة التي تعتقد انها فوق القانون الدولي وفوق قواعد الاشتباك الدولية المنظمة لتعاون الدول في مكافحة الاٍرهاب على أسس لا تجعل من مكافحته هو الاخر ارهاباً بكل المقاييس .

واضاف بالقول :" الله يجازي الزمن الذي جعل اليمن ملطشة لهذه القوى الغاشمة ارهاب وارهاب مضاد وقرارات مرتجلة وقبلها تلك القوة الغبية التي أغرقت اليمن في هذه المأساة بعد ان كان قد وضع قدمه على طريق المستقبل .

المزيد في أخبار وتقارير الرواية الرسمية الامريكية للهجوم على قيفة برداع لقي جندي أمريكي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون أثناء تنفيذ قوات أمريكية غارة جوية على جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن فجر يوم الاحد في أول عملية عسكرية يقرها نعمان يدين الهجوم الامريكي في اليمن ويقول ان اليمن باتت ملطشة للقوى الغاشمة دان الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان الهجوم الامريكي في اليمن الذي استهدف قرية بمنقطة رداع واسفر عن مقل العشرات من الاشخاص بينهم عناصر الباحث بلال غلام يوجه رسال عاجلة إلى الأخ محافظ محافظة عدن وللمأمور خالد السيدو وجه الباحث العدني البارز بلال غلام حسين رسالة هامة الى محافظ عدن ومأمور كريتر بخصوص اعمال هدم طالت مباني اثرية في المدينة . ولاهمية الرسالة تنشر "عدن الغد" نصها