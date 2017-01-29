قالت وكالة الانباء القطرية ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيصل الدوحة يوم الاثنين .

وفي خبر نشرته الوكالة قالت ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد سيستقبل يوم غد الإثنين، بالديوان الأميري فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يصل إلى البلاد في زيارة عمل.

وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب الوكالة

المزيد في أخبار وتقارير وكالة : هادي سيزور قطر يوم الاثنين قالت وكالة الانباء القطرية ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيصل الدوحة يوم الاثنين .وفي خبر نشرته الوكالة قالت ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد سيستقبل يوم غد بالصور: ضمادات طبية وآثار دماء لجنود المارنز الامريكي من مكان عملية الإنزال في محافظة البيضاء تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر آثار دماء وضمادات خاصة بالجروح في منطقة يكلا حيث وقعت عملية الانزال الأمريكية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وزعم خبراء بالأمم المتحدة يحذرون حلفاء تحالف بقيادة السعودية من ارتكاب جرائم حرب في اليمن رفع مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن الدولي ذكروا فيه أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية نفذ هجمات في اليمن "قد تصل إلى حد جرائم