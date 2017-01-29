وكالة : هادي سيزور قطر يوم الاثنين
الأحد 29 يناير 2017 09:36 مساءً
قنا
قنا
قالت وكالة الانباء القطرية ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيصل الدوحة يوم الاثنين .
وفي خبر نشرته الوكالة قالت ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد سيستقبل يوم غد الإثنين، بالديوان الأميري فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يصل إلى البلاد في زيارة عمل.
وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب الوكالة
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