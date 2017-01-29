تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر آثار دماء وضمادات خاصة بالجروح في منطقة يكلا حيث وقعت عملية الانزال الأمريكية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وزعم مقاتلون قبليون من منطقة يكلا عن اسقاط طائرتين امريكيتين من نوع اباتشي اثناء الهجوم.

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بمقتل جندي أمريكي وإصابة 3 آخرين في العملية، فيما تحدثت مصادر محلية عن مقتل اكثر من 40 شخص من عناصر القاعدة وعشرة مدنيين بينهم نساء واطفال.

المزيد في أخبار وتقارير بالصور: ضمادات طبية وآثار دماء لجنود المارنز الامريكي من مكان عملية الإنزال في محافظة البيضاء تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر آثار دماء وضمادات خاصة بالجروح في منطقة يكلا حيث وقعت عملية الانزال الأمريكية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وزعم خبراء بالأمم المتحدة يحذرون حلفاء تحالف بقيادة السعودية من ارتكاب جرائم حرب في اليمن رفع مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن الدولي ذكروا فيه أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية نفذ هجمات في اليمن "قد تصل إلى حد جرائم قتلى مدنيون ضمن ضحايا الهجوم الامريكي على القاعدة برداع قال مسعفون ومسئول محلي بمديرية رداع بمحافظة البيضاء ان الهجوم الامريكي الذي نفذته وحدة هجوم خاصة فجر الاحد واستهدف تجمعا للقاعدة اودى بحياة مدنيين بينهم اطفال