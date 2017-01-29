بالصور: ضمادات طبية وآثار دماء لجنود المارنز الامريكي من مكان عملية الإنزال في محافظة البيضاء
الأحد 29 يناير 2017 07:57 مساءً
قيفة (عدن الغد) خاص:
قيفة (عدن الغد) خاص:
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر آثار دماء وضمادات خاصة بالجروح في منطقة يكلا حيث وقعت عملية الانزال الأمريكية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وزعم مقاتلون قبليون من منطقة يكلا عن اسقاط طائرتين امريكيتين من نوع اباتشي اثناء الهجوم.
واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بمقتل جندي أمريكي وإصابة 3 آخرين في العملية، فيما تحدثت مصادر محلية عن مقتل اكثر من 40 شخص من عناصر القاعدة وعشرة مدنيين بينهم نساء واطفال.
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