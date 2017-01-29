صورة لاحد الاطفال الذين قتلوا في الهجوم برداع

قال مسعفون ومسئول محلي بمديرية رداع بمحافظة البيضاء ان الهجوم الامريكي الذي نفذته وحدة هجوم خاصة فجر الاحد واستهدف تجمعا للقاعدة اودى بحياة مدنيين بينهم اطفال .

وقال مسئول بمشفى حكومي في البلدة النائية لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف :" لقد جلبوا عدد من الجثث بينهم اطفال قالوا انهم قتلوا في الهجوم الامريكي .

وبحسب المسئول في المشفى فان القتلى المدنيون اصيبوا باعيرة نارية خلال الهجوم الذي اودى بحياة العشرات .

ونشر نشطاء محليون من البيضاء صورا لعدد من الاطفال بينهم فتاة يعتقد أنها ابنة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة "انور العولقي".

المزيد في أخبار وتقارير قتلى مدنيون ضمن ضحايا الهجوم الامريكي على القاعدة برداع قال مسعفون ومسئول محلي بمديرية رداع بمحافظة البيضاء ان الهجوم الامريكي الذي نفذته وحدة هجوم خاصة فجر الاحد واستهدف تجمعا للقاعدة اودى بحياة مدنيين بينهم اطفال مجلس الوزراء يناقش عدد من الملفات الهامة ويشيد بقرار رئيس الجمهورية نقل اجتماعات البرلمان الى عدن عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وناقش مستجدات الملفين السياسي والاقتصادي.وأكد رئيس الوزراء أن بعد زيارة الرئيس هادي للمصافي.. نقابة العمال ترفع الإضراب قام رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الأحد الموافق بزيارة إلى شركة مصافي عدن إلتقى فيها بقيادة الشركة ممثلة بالأستاذ محمد عبد الله أبو بكر