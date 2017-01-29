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قتلى مدنيون ضمن ضحايا الهجوم الامريكي على القاعدة برداع

صورة لاحد الاطفال الذين قتلوا في الهجوم برداع
الأحد 29 يناير 2017 06:31 مساءً
رداع ((عدن الغد)) خاص:

قال مسعفون ومسئول محلي بمديرية رداع بمحافظة البيضاء ان الهجوم الامريكي الذي نفذته وحدة هجوم خاصة فجر الاحد واستهدف تجمعا للقاعدة اودى بحياة مدنيين بينهم اطفال .

وقال مسئول بمشفى حكومي في البلدة النائية لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف :" لقد جلبوا عدد من الجثث بينهم اطفال قالوا انهم قتلوا في الهجوم الامريكي .

وبحسب المسئول في المشفى فان القتلى المدنيون اصيبوا باعيرة نارية خلال الهجوم الذي اودى بحياة العشرات .

ونشر نشطاء محليون من البيضاء صورا لعدد من الاطفال بينهم فتاة يعتقد أنها ابنة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة "انور العولقي".


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قتلى مدنيون ضمن ضحايا الهجوم الامريكي على القاعدة برداع
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