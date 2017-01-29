بعد زيارة الرئيس هادي للمصافي.. نقابة العمال ترفع الإضراب

صورة من بيان رفع الاضراب

قام رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الأحد الموافق بزيارة إلى شركة مصافي عدن إلتقى فيها بقيادة الشركة ممثلة بالأستاذ محمد عبد الله أبو بكر (البكري) ومدراء الإدارات والنقابة العمالية لشركة مصافي عدن.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب النقابة المتمثلة توفير المرتبات المتأخرة, وأكد فخامة الأخ الرئيس بأن هناك مبالغ قد وصلت يوم أمس إلى عدن وبالتالي فإن مشكله عمال المصفاة محلولة.

وقد أشاد فخامة الأخ الرئيس حفظه الله ورعاه في خضم لقاءه بالدور الريادي الذي قامت بها المصفاة وعمالها في فترة الحرب ولغاية الآن واشار إلى حيوية هذا المرفق واهميته, و واعدا بمعالجة وحل الإشكاليات المتمثلة بالرواتب المتأخرة مع الجهات المختصة في الحكومة والبنك المركزي.

ومن جانبا آخر صرح رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن الأخ محمد عبد الله المسيبلي انه تجاوبا مع زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى المصفاة وتفاعله مع مطالب العمال التي وصفها بالمشروعه, فقد تقرر رفع الإضراب وعودة المصفاة إلى العمل داعيا كل الموظفين والعمال إلى مباشرة مهامهم و رفع وتيرة العمل لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المصفاة.

الجدير بالذكر انه يتم حاليا البدء بضخ 2000 طن من مادة الديزل و 2000 طن من مادة البترول إلى منشآت شركة النفط ومنها سيتم التوزيع لمحطات الكهرباء ومحطات الوقود.

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