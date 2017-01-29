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بعد زيارة الرئيس هادي للمصافي.. نقابة العمال ترفع الإضراب

صورة من بيان رفع الاضراب
الأحد 29 يناير 2017 05:31 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قام رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الأحد الموافق بزيارة إلى شركة مصافي عدن إلتقى فيها بقيادة الشركة ممثلة بالأستاذ محمد عبد الله أبو بكر (البكري) ومدراء الإدارات والنقابة العمالية لشركة مصافي عدن.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب النقابة المتمثلة توفير المرتبات المتأخرة, وأكد فخامة الأخ الرئيس بأن هناك مبالغ قد وصلت يوم أمس إلى عدن وبالتالي فإن مشكله عمال المصفاة محلولة.

وقد أشاد فخامة الأخ الرئيس حفظه الله ورعاه في خضم لقاءه بالدور الريادي الذي قامت بها المصفاة وعمالها في فترة الحرب ولغاية الآن واشار إلى حيوية هذا المرفق واهميته, و واعدا بمعالجة وحل الإشكاليات المتمثلة بالرواتب المتأخرة مع الجهات المختصة في الحكومة والبنك المركزي.

ومن جانبا آخر صرح رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن الأخ محمد عبد الله المسيبلي انه تجاوبا مع زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى المصفاة وتفاعله مع مطالب العمال التي وصفها بالمشروعه, فقد تقرر رفع الإضراب وعودة المصفاة إلى العمل داعيا كل الموظفين والعمال إلى مباشرة مهامهم و رفع وتيرة العمل لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المصفاة.

الجدير بالذكر انه يتم حاليا البدء بضخ 2000 طن من مادة الديزل و 2000 طن من مادة البترول إلى منشآت شركة النفط ومنها سيتم التوزيع لمحطات الكهرباء ومحطات الوقود.


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بعد زيارة الرئيس هادي للمصافي.. نقابة العمال ترفع الإضراب
قام رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الأحد الموافق بزيارة إلى شركة مصافي عدن إلتقى فيها بقيادة الشركة ممثلة بالأستاذ محمد عبد الله أبو بكر


تعليقات القراء
242651
[1] رعهم ضحكوا عليك ياعبدره صلحو لك تمثيليه امنقابه وامأداره حق امشركه وعروك تجي حافي لاعندهم
الأحد 29 يناير 2017
برعمر امجروي | عدن
رعهم ضحكوا عليك ياعبدره صلحو لك تمثيليه امنقابه وامأداره حق امشركه وعروك تجي حافي لاعندهم .. ابني على عمري يابرمنصور .. رع لاتنديهم شي فلوس لما يخرجوا امجماعه ذي مايشتقلوشي في امصافي ويستموا امرواتب وهم ماحد .. اول سو لجنه من امكوادر امنظيفه ولا اسأل وهم بايقلو لك وكيف يقع ان ناس كانوا مسئولين في امصافي وخرجوا مسئولين في مكان ثاني وعادهم هم ومحاشيه حقهم يستلمو امرواتب من امصافي وكم باتقع امصافي لمعمال واللا لمسرق .. عند اللع وعندك يابرمنصور فك عينك تمام على امصافي وعرامراتب بامبصمه



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