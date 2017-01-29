قبليون يزعمون اسقاط طائرات امريكية خلال هجوم أودى بحياة 40 من القاعدة وسط اليمن

زعم مقاتلون قبليون في محافظة البيضاء بوسط اليمن اسقاط طائرتين تتبع القوات الامريكية خلال الهجوم الذي نفذته القوات في بلدة يكلا بقيفة رداع.

وأكد المقاتلون القبليون باسقاط الطائرتين من نوع أباتشي في جبل سهوم بالقرب من بلاد آل راجح بقيفة نتيجة اصابتهن في المواجهات في بلدة يكلا.

وأضاف المقاتلون بأن القوات الامريكية نفذت إنزال بالقرب من موقع سقوط الطائرتين لإنقاذ طياريها ومن ثم قامت بتدمير الطائرتين.

وكان حوالي 40 عنصر من القاعدة قتلوا بينهم قيادات في عملية إنزال نفذتها قوات امريكية فجر الأحد، في بلدة يكلا بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

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