رئيس الوزراء يحيل شكوى طلاب اليمن في ماليزيا الى لجنة صرف الجوازات

بعد نحو ثلاثة أسابيع من العمليات العسكرية في الساحل الغربي لمدينة تعز، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بمساندة
اعتاد الناخب الأمريكي والمراقب الخارجي أن يسمع من المترشحين للرئاسيات الأمريكية كلاما كثيرا بعضه مطاطٌ
قرأت مقال مروان الغفوري عن الشمال والموسوم بعنوان( نحن الشماليين مبدئنا الغدر وسياستنا بلطجيه) والمقتبس من
لاشك ان كل مايحدث لنا من الويلات والمصائب لاشك ان سببها تلك الاحزاب الكثيرة الوفيرة ( احزاب الاسترزاق الرخيص)
جميعنا – تقريباً – قد اشتوى الموسم الماضي بحرارة الصيف ولهيب شمسه ، وذقنا الأمرّين من شحة الكهرباء
"البلد المفكوك" مصطلح جديد أدخله الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي إلى القاموس السياسي المحلي.
المصطلح
أخترت عنوان "حديث الأربعاء" تيمنا بالكتاب الثمين "حديث الأربعاء" بأجزائه الثلاثة لعميد الأدب العربي وقلت
التغيرات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي توحي بانعطافات كبيرة نحو التهدئة في معظم جبهات وبؤر
في مختلف الجبهات شمالا وجنوبا , وأمام كل نصر وتقدم يحققه أبطال الجيش والمقاومة ضد القوات الانقلابية , مازال
من يعرف لحج قبل (سبعة وستين) .. ويعرف لحج بعد هذا التاريخ .. والله يا جماعة الخير ما عندي لكم يمين.. انه با يبكي
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