بعد فقدانه مفصل الكتف .. قيادي بالمقاومة يناشد الحكومة والرئيس إنقاذ حياته

قال مصدر مقرب من القيادي في المقاومة الاستاذ علي ابراهيم سعد البوكري انه اصيب اصابة بالغة أثناء اجتياح قوات الحوثي وصالح منطقة الوازعية بتعز.

واضاف المصدر ان القيادي علي ابراهيم أصيب اصابة بالغة أدت الى تلف مفصل احد كتفيه بالكامل قبل ان تقوم الجماعات الحوثية باحتجازه ، حيث تم أسره لعدة أشهر ليتم بعدها الافراج عنه بوساطات قبلية في وقت قامت القوات الموالية للحوثيين وصالح بقتل أثنين من اشقائه.

وأشار الى ان الاستاذ علي ابراهيم تم نقله الى الهند لغرض العلاج غير ان الحكومة لم تف بوعدها في دفع تكاليف العملية الجراحية مناشدا الرئيس هادي وحكومة بن دغر واهل الخير مساعدته في استكمال العملية الجراحية التي قررها الاطباء هناك حيث عجز اهالي القيادي ابراهيم عن دفع تلك المبالغ بعد جحود ونكران تلك التضحيات حسب المصدر.

ولفت المصدر مستغربا الى ان مثل تلك التضحيات والدماء والمعاقين يجازوا بالنكران وعدم الالتفات لجراحهم وآلامهم في حين هم من دفع ثمن مواقفهم ووقفوا ضد تلك الجماعات الانقلابية مجددا دعوته للحكومة والرئيس هادي ومحافظ تعز علي المعمري سرعة انقاذ حياة القيادي علي ابراهيم .

*من صادق البوكري

المزيد في أخبار وتقارير مجلس الوزراء يناقش عدد من الملفات الهامة ويشيد بقرار رئيس الجمهورية نقل اجتماعات البرلمان الى عدن عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وناقش مستجدات الملفين السياسي والاقتصادي.وأكد رئيس الوزراء أن بعد زيارة الرئيس هادي للمصافي.. نقابة العمال ترفع الإضراب قام رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الأحد الموافق بزيارة إلى شركة مصافي عدن إلتقى فيها بقيادة الشركة ممثلة بالأستاذ محمد عبد الله أبو بكر قبليون يزعمون اسقاط طائرات امريكية خلال هجوم أودى بحياة 40 من القاعدة وسط اليمن زعم مقاتلون قبليون في محافظة البيضاء بوسط اليمن اسقاط طائرتين تتبع القوات الامريكية خلال الهجوم الذي نفذته القوات في بلدة يكلا بقيفة رداع. وأكد المقاتلون القبليون