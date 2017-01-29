بعد فقدانه مفصل الكتف .. قيادي بالمقاومة يناشد الحكومة والرئيس إنقاذ حياته
(عدن الغد) خاص:
قال مصدر مقرب من القيادي في المقاومة الاستاذ علي ابراهيم سعد البوكري انه اصيب اصابة بالغة أثناء اجتياح قوات الحوثي وصالح منطقة الوازعية بتعز.
واضاف المصدر ان القيادي علي ابراهيم أصيب اصابة بالغة أدت الى تلف مفصل احد كتفيه بالكامل قبل ان تقوم الجماعات الحوثية باحتجازه ، حيث تم أسره لعدة أشهر ليتم بعدها الافراج عنه بوساطات قبلية في وقت قامت القوات الموالية للحوثيين وصالح بقتل أثنين من اشقائه.
وأشار الى ان الاستاذ علي ابراهيم تم نقله الى الهند لغرض العلاج غير ان الحكومة لم تف بوعدها في دفع تكاليف العملية الجراحية مناشدا الرئيس هادي وحكومة بن دغر واهل الخير مساعدته في استكمال العملية الجراحية التي قررها الاطباء هناك حيث عجز اهالي القيادي ابراهيم عن دفع تلك المبالغ بعد جحود ونكران تلك التضحيات حسب المصدر.
ولفت المصدر مستغربا الى ان مثل تلك التضحيات والدماء والمعاقين يجازوا بالنكران وعدم الالتفات لجراحهم وآلامهم في حين هم من دفع ثمن مواقفهم ووقفوا ضد تلك الجماعات الانقلابية مجددا دعوته للحكومة والرئيس هادي ومحافظ تعز علي المعمري سرعة انقاذ حياة القيادي علي ابراهيم .
*من صادق البوكري
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