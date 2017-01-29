قال مصدر محلي بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء ان احدى بنات زعيم القاعدة السابق في اليمن انور العولقي قتلت في الهجوم الامريكي الذي وقع في المنطقة فجرا .

وقال المصدر لعدن الغد ان نوار انور العولقي والبالغة من العمر 8 سنوات قتلت في الهجوم .

وتزوج العولقي قبل سنوات من احدى الاسر من اسرة آل الذهب في رداع .

وانجب العولقي من زوجته التي من رداع فتاة قبل ان يقتل بغارة جوية امريكية .

المزيد في أخبار وتقارير مقتل ابنة انور العولقي في عملية الانزال الامريكية برداع قال مصدر محلي بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء ان احدى بنات زعيم القاعدة السابق في اليمن انور العولقي قتلت في الهجوم الامريكي الذي وقع في المنطقة فجرا . وقال المصدر لعدن حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير تهني الكويت بالذكرى 11 لتولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم بعث رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم و"شكرا إمارات الخير" الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة "الحقيقة" للإعلام برقية تهنئة حضرة سمو اﻷمير الشيخ صباح اﻷحمد جمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات مدنية يحذرون من أرتفاع اسعار الوقود حذرت جمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات مدنية يحذرون من أرتفاع اسعار الوقود جاء ذلك في بيان صادر عنهما تلقت عدن الغد نسخة منه جاء فيه : في ضل

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