مقتل ابنة انور العولقي في عملية الانزال الامريكية برداع
الأحد 29 يناير 2017 02:36 مساءً
رداع ((عدن الغد)) خاص:
رداع ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر محلي بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء ان احدى بنات زعيم القاعدة السابق في اليمن انور العولقي قتلت في الهجوم الامريكي الذي وقع في المنطقة فجرا .
وقال المصدر لعدن الغد ان نوار انور العولقي والبالغة من العمر 8 سنوات قتلت في الهجوم .
وتزوج العولقي قبل سنوات من احدى الاسر من اسرة آل الذهب في رداع .
وانجب العولقي من زوجته التي من رداع فتاة قبل ان يقتل بغارة جوية امريكية .
تعليقات القراء
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[1] القاعدة مشروع انتحاري يقتلون انفسهم ويعرضون من معهم من الابرياء للاستهداف
الأحد 29 يناير 2017
بوحسين | حضرموت
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