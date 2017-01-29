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أخبار وتقارير

مقتل ابنة انور العولقي في عملية الانزال الامريكية برداع

الأحد 29 يناير 2017 02:36 مساءً
رداع ((عدن الغد)) خاص:

قال مصدر محلي بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء ان احدى بنات زعيم القاعدة السابق في اليمن انور العولقي قتلت في الهجوم الامريكي الذي وقع في المنطقة فجرا .

وقال المصدر لعدن الغد ان نوار انور العولقي والبالغة من العمر 8 سنوات قتلت في الهجوم .

وتزوج العولقي قبل سنوات من احدى الاسر من اسرة آل الذهب في رداع .

وانجب العولقي من زوجته التي من رداع فتاة قبل ان يقتل بغارة جوية امريكية .


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مقتل ابنة انور العولقي في عملية الانزال الامريكية برداع
قال مصدر محلي بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء ان احدى بنات زعيم القاعدة السابق في اليمن انور العولقي قتلت في الهجوم الامريكي الذي وقع في المنطقة فجرا . وقال المصدر لعدن
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تعليقات القراء
242625
[1] القاعدة مشروع انتحاري يقتلون انفسهم ويعرضون من معهم من الابرياء للاستهداف
الأحد 29 يناير 2017
بوحسين | حضرموت
محاربة الارهاب واجب ديني ووطني ، والواجب ايضا محاربة من يمول الارهاب سواء حزب الاصلاح او المخلوع



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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