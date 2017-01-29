حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير تهني الكويت بالذكرى 11 لتولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم

بعث رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم و"شكرا إمارات الخير" الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة "الحقيقة" للإعلام برقية تهنئة حضرة سمو اﻷمير الشيخ صباح اﻷحمد الصباح (حفظة الله) أمير دولة الكويت هنأه فيها بمناسبة ذكرى تولية مقاليد حكم البلاد، في 29 يناير عام 2006م.

وقال رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم و"شكرا إمارات الخير":أن ما تتمتع به اليوم الكويت من رفاهية ورخاء واستقرار وما يعيشه شعب الكويت من أمن وأمان بفضل من الله ومن ثم أمير البلاد المفدى .

مضيفا : تاريخ الكويت سيتوقف طويلا بكل إجلال وإعزاز إمام مسيرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإنجازاته التي حققت للكويت مكانة متميزة إقليميا ودوليا.وقال إن الشيخ صباح الأحمد تميز بعطاءاته الكبيرة وإنجازاته الكثيرة التي لم تقتصر على الكويت فقط بل امتدت لتشمل مناطق شاسعة من العالم وتعد نقاطا مضيئة في حياة الأمم والشعوب وتؤكد الدور الحضاري والإنساني العابر لحدود الوطن.

وقال رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم " و"شكرا إمارات الخير" الصحافي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام : الجهود الإنسانية الكويتية لإغاثة الشعب اليمني : تمثل ضرورة قصوى لتخفيف معاناته ومنذ بداية الحرب في اليمن واكبتها الجهود الإغاثية الكويتية وبدا جليا الدور الإنساني للكويت (مركز العمل الإنساني) رسميا وشعبيا في التخفيف من معاناة شعبنا سواء من النازحين أو اللاجئين مبينا: أن الجهود الكويتية الخيرة سواء على المستوى الرسمي أو من خلال الجمعيات الخيرية مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب اليمني بتوجيهات سامية.

مضيفا : أن الحملة الإغاثية لدولة الكويت الشقيقة "الكويت إلى جانبكم" والتي أتت بتوجيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة تؤكد تأصل النبل في دولة الكويت قيادة وشعباً تأتي حملة الإغاثة السخية التي تنفذها دولة الكويت في اليمن ما هي إلا امتدادا للدور الكبير وعطائها الباذخ في اليمن

وأعرب رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم و"شكرا إمارات الخير" الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة "الحقيقة" للإعلام في البرقية عن أحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب الكويتي الشقيق ..متمنياً لحضرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة موفور الصحة والسعادة ،ولحكومة والشعب الكويتي الشقيق تحقيق ما يطمح إليه من اضطراد التقدم والرفعة والرقي والازدهار.

يذكر أن حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي واريتريا والصومال وعدد أخر من لوحات الشكر والعرفان .

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط

Thanks-ksa-uae.info

وقامت الحملة الشعبية لشكر دولتي السعودية والإمارات بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا..

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