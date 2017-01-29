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رويترز : مقتل ثلاثة من القاعدة فيما يعتقد أنها غارة لقوات خاصة أمريكية

الأحد 29 يناير 2017 01:41 مساءً
رويترز

 قال سكان لرويترز إن قوات خاصة على متن طائرات هليكوبتر يعتقد أنهم أمريكيون شنوا غارة في جنوب اليمن فجر يوم الأحد أسفرت عن سقوط عدة قتلى بينهم ثلاثة يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم القاعدة.

وقتلت الغارة في حي يكلا بمحافظة البيضاء عبد الرؤوف الذهب الزعيم الكبير بتنظيم القاعدة باليمن وشقيقيه.

وقال أحد السكان الذي طلب عدم نشر اسمه "بدأت العملية في الفجر حينما قصفت طائرة بدون طيار منزل عبد الرؤوف الذهب ثم حلقت طائرات هليكوبتر وأنزلت مظليين في منزله وقتلت كل من كانوا بالداخل."

وأضاف "ثم فتح مسلحون النار على الجنود الأمريكيين الذي غادروا المنطقة وقصفت الطائرات الهليكوبتر المسلحين وعددا من المنازل مما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى."

وإذا ما تأكد الهجوم فستكون هذه أول عملية برية عسكرية أمريكية في اليمن منذ أن انزلق للحرب الأهلية قبل عامين تقريبا وأول عملية من نوعها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وحاولت قوات خاصة أمريكية إنقاذ رهينة أمريكي وآخر من جنوب أفريقيا احتجزهما تنظيم القاعدة في جزء آخر من البلاد في ديسمبر كانون الأول 2014 لكن الرهينتين قتلا في تبادل إطلاق النار الذي اندلع بعد ذلك.

ونفذت الولايات المتحدة عشرات من الضربات بطائرات بلا طيار خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتبر أخطر فروع التنظيم العالمي.

 

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